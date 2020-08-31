Эстонская компания UP Invest покупает кинобизнес Forum Cinemas в Эстонии, Латвии и Литве

По словам члена правления и исполнительного руководителя UP Invest Свена Нуутмана, компания через "Apollo Group" уже хорошо представлена в кинобизнесе Эстонии, а приобретение "Forum Cinemas" поможет компании укрепиться на литовском рынке.

"Из-за распространения коронавируса кинобизнес во всем мире в настоящее время переживает трудные времена, и консолидация компаний неизбежна. В то же время Forum Cinemas - очень хорошо управляемая компания в странах Балтии, и мы очень довольны сделкой", - сказал Нуутманн, по словам которого цель заключается в том, чтобы внести лучшие технологические решения и стандарты обслуживания Apollo и Forum Cinemas во все кинотеатры, обеспечивая посетителям кино еще более качественное развлечение.

Стороны рассчитывают завершить сделку до конца этого года или не позднее начала следующего года. Сделка вступит в силу после одобрения департаментами по конкуренции Эстонии, Латвии и Литвы.

Forum Cinemas" - крупнейший оператор кинотеатров в странах Балтии, управляющий кинотеатрами Coca-Cola Plaza" в Таллине, Ekraan в Тарту и Centrum cinema в Вильянди. У Forum Cinemas один кинотеатр в Латвии и пять в Литве.

Forum Cinemas принадлежит финской компании Finnkino Group, которая в свою очередь принадлежит Odeon Group, которая с марта 2017 года принадлежит американской сети кинотеатров AMC.

Инвестиционная компания UP Invest специализируется на инвестициях в здравоохранение, СМИ, недвижимость. розничную торговлю, на венчурных инвестициях в экологически чистые технологии. UP Invest принадлежит холдингу MM Grupp, владельцами которого являются Маргус Линнамяэ и Ивар Венделин.