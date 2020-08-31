Минздрав: если в Литве вырастет заболеваемость Covid-19, после ее посещения будет нужна самоизоляция

На фоне продолжающегося роста заболеваемости Covid-19 в Литве Латвия не будет менять действующий порядок, предусматривающий 14-дневную самоизоляцию по приезде из стран, сильно затронутых коронавирусом, заявила представитель Минздрава Анна Страпцане.
Поскольку ситуация в других европейских странах ухудшается, Минздрав призывает латвийцев тщательно взвесить необходимость любых зарубежных поездок.
Пока после возвращения из Литвы самоизоляция не нужна, однако, если показатель заболеваемости превысит 16 случаев на 100 000 населения, то уже с 5 сентября вступит в силу требование самоизоляции для приезжающих.
Этот же порядок распространяется на любую другую страну.
В прошлую пятницу Литва с показателем 15,5 случая на 100 тыс. населения избежала включения в желтый список. В воскресенье в Литве выявлено 32 новых случая заболевания.
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