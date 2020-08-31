VNĪ о вырубке деревьев в парке Marss: выполняется решение Сейма

"3 августа 2017 года правительство приняло решение о необходимости строительства здания СГБ по адресу ул. Бривибас гатве, 207, а Сейм рекомендовал продолжить реализацию плана, поэтому мы должны начать реализацию проекта. VNĪ должно соблюдать решение правительства, сроки реализации проекта и интересы национальной безопасности", - заявил председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич.

На территории будут максимально сохранены растущие деревья - по меньшей мере 25 деревьев, в том числе дуб и ряд липовых насаждений вдоль улицы Ропажу, запланированы также дополнительные меры по озеленению территории. Сохраненные деревья будут адаптированы к новым условиям, внешний вид деревьев значительно улучшится, повысится безопасность для окружающей среды, а жизнь оставшихся деревьев будет продлена, подчеркнул руководитель VNĪ.

"Так как Тейка является плотно застроенным районом, VNĪ понимает желание жителей иметь здесь парк. Уважая требования активистов и общественные интересы, VNĪ выполнило свое обещание не торопиться с началом строительства, пока этот вопрос не будет повторно рассмотрен правительством и Сеймом. VNĪ как ответственное предприятие действует в соответствии с принятым решением - в рамках утвержденного решения Сейма, правительства и планировки города. Мы будем проводить работы на объекте в соответствии с утвержденным строительным проектом, для которого получены все необходимые разрешения, а также интересами национальной безопасности", - сказал Гришкевич, подчеркнув, что мнение жителей о нехватке зеленых зон на Тейке услышано.

Галерея: Протесты против вырубки деревьев на бывшем велотреке Marss

Как сообщалось, сегодня утром перед началом рабочего дня на территорию бывшего велотрека Marss прибыла техника для спиливания деревьев. Здесь планируется построить новое здание Службы госбезопасности, против чего протестуют местные активисты.

На ул. Бривибас гатве собралось около 20 активистов, которые протестовали против спиливания деревьев на территории бывшего велотрека, где жители планировали обустроить парк. Защитники парка мешали дорожному движению, поэтому их разогнала полиция.