Протесты у парка Marss: людей разогнали, но они вернулись, приехали и депутаты

У территории бывшего велотрека на Бривибас гатве собрались порядка 30 человек, который продолжают возражать против спиливания деревьев на территории, где планируется построить здания для нужд Службы государственной безопасности (СГБ).

Одна из протестующих женщин с утра ползала по пешеходному переходу, сейчас же в громкоговоритель с пешеходного перехода она сообщает "Внимание, внимание, пилят деревья!".

Эту женщину полиция пыталась задержать, однако остальные люди возражали и в итоге ей оформили протокол административного нарушения. Кроме того, переходный переход пересек человек в костюме динозавра.

На место протеста приехали и депутаты Сейма Артус Кайминьш, Юрис Юрашс и председатель спортивного подкомитета Сейма Сандис Риекстиньш, которые вступили в разговоры с полицейскими.

Протестующие вместе с депутатами прошли во двор дома, где забор, ограничивающий территорию велотрека, покрыт пленкой, чтобы не было видно происходящего. Протестующие эту пленку сняли.

В это время на территории ведется уборка деревьев, их спиливают одно за другим. Всего планируется спились 44 дерева.

Напомним, в понедельник утром перед началом рабочего дня на территорию бывшего велотрека Marss прибыла специализированная техника и появились пилы для деревьев. Это привело к протестам активистов.

Protests pret "Marsa parka" izzāģēšanu Rīgā Опубликовано TVNET Понедельник, 31 августа 2020 г.

Технику ввезли на огороженную территорию, куда людей не пускали, но послышались звуки пилы.

Реагируя на это, около 20 активистов пересекли улицу по пешеходному переходу пешком и на велосипедах. Некоторые активисты хромали и даже ползли, задерживаясь на красный сигнал светофора, что нарушило движение транспорта.

Сотрудники полиции, пытаясь освободить проезжую часть, помогали людям переходить улицу или даже уносили их с дороги. Возле территории парка Marss образовалась пробка.

На место происходящего прибыли дополнительные силы полиции. Полицейские регулировали движение, чтобы уменьшить пробку, но время от времени кто-то из протестующих ложился на проезжую часть, после чего стражи порядка уносили его с дороги.

Позже стало известно, что полиция разогнала активистов. Протестующие перешли на другой пешеходный переход, но и там полиция не позволила им препятствовать движению транспортных средств.

Галерея: Протест против вырубки деревьев

Между тем на территории парка Marss продолжается спиливание деревьев и вырубка кустов. На территории находятся десятки рабочих, которые тут же измельчают срубленные кусты и ветки деревьев.

Протестующих морально поддержали представители партии "Прогрессивные", которые признали, что, к сожалению, ничего не в силах изменить.

Ранее в Службе государственной безопасности агентству LETA сообщили, что решение о строительстве нового здания в этом месте было принято в 2017 году, а в этом году начнутся строительные работы.

Как сообщили агентству LETA в Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), таким образом предприятие выполняет решение правительства и Сейма.

Четыре общественные организации смогли собрать подписи 15 500 жителей за создание в этом месте парка, чтобы "не допустить вырубки нескольких десятков деревьев и восстановить общественную зеленую зону на территории бывшего велотрека Marss".

Галерея: Территория бывшего велотрека Marss