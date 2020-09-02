Ср, 2.09.2020
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Умер звезда сериала "Воронины" и "Д’Артаньян и три мушкетера" Борис Клюев

Борис Клюев

ФОТО: https://www.instagram.com/rashidgaripov1972/скриншот видео/ коллаж RUS TVNET

1 сентября в возрасте 76 лет скончался народный артист РФ Борис Клюев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство Малого театра.

"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", - сказала директор театра.

После окончания Театрального училища имени Щепкина он служил в Малом театре (с 1969 года преподавал в училище). В 1968 году состоялся его дебют в кино. Он много снимался в эпизодах и массовке. 

Первую большую известность Клюеву принесла роль графа Рошфора в музыкальной телеэпопее режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера". 

В знаменитом многосерийном фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" он сыграл Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика. Но самую большую популярность ему принес фильм "ТАСС уполномочен заявить…", где он исполнил роль шпиона Трианона. 

В 90-х он начал сниматься в сериалах. В наши дни он прославился ролью Николая Петровича Воронина в ситкоме "Воронины". 

Он был президентом футбольной команды Малого театра и одним из основателей Театральной футбольной лиги.

Причина смерти пока не сообщается, но известно, что в мае 2018 года у Клюева был диагностирован рак легких. 

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