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  • "Я никогда не верил в брак": Дмитрий Исхаков порассуждал о семейной жизни

"Я никогда не верил в брак": Дмитрий Исхаков порассуждал о семейной жизни

Дмитрий Исхаков

ФОТО: https://www.instagram.com/isxakov/?hl=ru

Фотограф Дмитрий Исхаков на своей Instagram-странице высказался о разводе с исполнительницей Полиной Гагариной. 

Он отметил, что изначально никогда не думал о том, чтобы жениться. Но случилось так, что он влюбился, а это все изменило. 

"Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что", - признался он. 

Исхаков заметил, что он не хочет снова вступать в брак. 

"Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те кто держатся, они есть, но их очень немного. И еще большой вопрос, не привычка ли это и не инерция ли. А семью свою я очень люблю и буду любить всегда. Разве есть что-то важнее и дороже?! Нет!" - подытожил он. 

Подписчики в комментариях указали, что есть примеры долгих браков. Эти союзы есть и они крепкие. Фолловеры заметили, что Полина стойко скрывает свои чувства и не делает публикаций о разводе. Поклонники заверили Дмитрия, что он еще будет счастлив. 

Напомним, в мае 2020 года стало известно, что распалась одна из известнейших пар российского шоу-бизнеса - певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков. В конце июня Исхаков подтвердил этот факт, а совсем недавно и сама Полина не стала отрицать расставание. Звездный брак длился шесть лет. После слухов о разводе Дмитрий регулярно привлекает к себе внимание в соцсетях. 

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Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что. Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те кто держатся, они есть, но их очень немного. И ещё большой вопрос, не привычка ли это и не инерция ли. А семью свою я очень люблю и буду любить всегда. Разве есть что-то важнее и дороже?! Нет!

Публикация от Дмитрий Исхаков (@isxakov)

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