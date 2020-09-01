"Я никогда не верил в брак": Дмитрий Исхаков порассуждал о семейной жизни

Он отметил, что изначально никогда не думал о том, чтобы жениться. Но случилось так, что он влюбился, а это все изменило.

"Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что", - признался он.

Исхаков заметил, что он не хочет снова вступать в брак.

"Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те кто держатся, они есть, но их очень немного. И еще большой вопрос, не привычка ли это и не инерция ли. А семью свою я очень люблю и буду любить всегда. Разве есть что-то важнее и дороже?! Нет!" - подытожил он.

Подписчики в комментариях указали, что есть примеры долгих браков. Эти союзы есть и они крепкие. Фолловеры заметили, что Полина стойко скрывает свои чувства и не делает публикаций о разводе. Поклонники заверили Дмитрия, что он еще будет счастлив.

Напомним, в мае 2020 года стало известно, что распалась одна из известнейших пар российского шоу-бизнеса - певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков. В конце июня Исхаков подтвердил этот факт, а совсем недавно и сама Полина не стала отрицать расставание. Звездный брак длился шесть лет. После слухов о разводе Дмитрий регулярно привлекает к себе внимание в соцсетях.