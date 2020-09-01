Звезда сериала "Ольга" Сергей Романович о принятии ислама и уходе из кино

Он признался, что просто начал перегорать. Он считает, что "невозможно сохранять уровень актерской и внутренней энергии, снимаясь из проекта в проект".

"Мне кажется, оптимально брать не больше одного проекта в год", - убежден Романович.

Он считает, что ни одна роль, сыгранная по-настоящему и от всей души, не проходит бесследно.

"И здесь каждый решает для себя сам, что важнее: чувствовать жизнь только в образе своих героев или же проживать свою собственную", - отмечает он.

Когда Романович принял решение уйти из кино он переехал в Стамбул. Ему поступило предложение сниматься в продолжении сериала "Ольга". Он согласился, чтобы "красиво закончить историю". Ему хотелось сделать так, чтобы его персонаж запомнили как драматического героя.

ФОТО: Пресс-фото

"Этот персонаж мне очень интересен: он такой же вспыльчивый, как и я. Я вообще считаю, что нет ни одной роли, на которую актер не был бы похож. Мы играем лишь одну из граней нашей личности", - объяснил он.

Про личное Сергей Романович не говорит, но известно, что он был женат на дизайнере по имени Александра Головкова. Позже пара развелась, а в начале 2020 года актер стал отцом. Известно, что сейчас артист вновь состоит в браке.

Секретом счастья в отношениях он считает гармонию.

"Когда каждый из партнеров самодостаточен и не находится в больной зависимости друга от друга. Когда у каждого есть свое личное пространство, которое уважается в равной степени. Когда все проблемы, недомолвки, подавленные эмоции озвучиваются и совместно прорабатываются, чтобы потом не страдать от их последствий и не пытаться решить, когда будет уже слишком поздно", - поясняет он.

В возрасте 20 лет Сергей решил принять ислам, а потом с семьей переехал в Стамбул. Сначала его родители были в шоке, боялись, что он попал в "плохую" компанию.

"Сейчас все нормально. Когда увидели, что моя жизнь изменилась в лучшую сторону, успокоились. Для родителя ведь главное, чтобы ребенок был счастлив. Сейчас они это видят", - объясняет он.

Конечно, Романович не делал в профессии чего-то, что противоречит его религии.

"На все интимные сцены просил дублера, хотя толку оказалось мало - все равно все думали, что это я. Так что потом начал просто отказываться от подобных ролей, ну а потом и вообще от всех", - признался Сергей.

В 2015 году Сергей Романович основал собственный бренд уличной и спортивной одежды Borz.

Сейчас Романович зарабатывает лишь на бизнесе и рекламе. Он успешно ведет свой блог. В его личном доходе сейчас один миллион рублей в месяц (11,3 тысячи евро). Для актера есть и табу - ставки, алкоголь и сигареты.