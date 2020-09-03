Звезда фильма "Бык" Юра Борисов об употреблении амфетамина ради роли: "Не хочу играть наркоманов больше"

Он не согласен, что его можно сравнить с Петровым, ведь он ориентирован не на секундную популярность. К примеру, его беспокоит тот факт, что все герои, которых ему надо будет играть, будут лысеть, если не использовать парики. Он очень переживает за своих персонажей. Борисов признался, что как-то даже решил удалить зубы и каждый раз вставлять новые, чтобы менять лицо. Но идея оказалась не такой простой, потому он от нее отказался.

Актер рассказал Юрию Дудю, что для подготовки к роли наркомана в фильме "Хрусталь" он решился попробовать наркотики.

"Я пробовал понять на чем он сидит [...]. Я спрашивал у друзей, что за наркотики были в 90-х... Я решил, что самый подходящий "винт". Весь фильм, который мы видим, он сидит на "винте". Естественно, что "винт" я нигде не мог достать, я достал амфетамин.

Я очень не хотел этого делать, но я пошел в клуб, понюхал там амфетамин и всю ночь там колбасился, запоминал, что я чувствую... Я не хочу играть наркоманов больше, если честно", - признался Борисов.

Он подчеркнул, что это такой супер-частный случай. Ему бы не хотелось его повторить. Юра осознает, что так тогда готовиться не стоило. Во время съемок он был абсолютно трезв. Для того, чтобы расширился зрачок, он использовал специальные капли.

Это был опыт, который ему больше не хочется повторять, как и не хочется больше играть наркоманов.

В фильме "Бык" он сыграл лидера преступной группировки. Борисов согласился, что картина была неким симбиозом "Бумера", "Бригады" и "Брата". Актер объяснил, что картина "Бык" продолжает использовать прием цитирования в кинематографе, который наступил в эпоху постмодернизма. Эта эпоха благополучно продолжается.

Что касается схожести его героя с Сергеем Бодровым (персонажем Данилой Багровым), актер признался, что специально делал "бодровские интонации" и хотел, чтобы его персонаж был на него похож. Он был очень важен для Борисова как человек, а не актер.

Юра Борисов признался, что он хочет стать востребованным артистом и выйти на Запад. Он хотел бы принимать участие в международных проектах.

Юра Борисов играл в сериалах "Ольга", "Молодая гвардия", "Отчий берег", играл в фильмах "Калашников", "Бык", "Фея", "Т-34". Широкую узнаваемость ему принесла роль афганского ветерана Алика в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!".

Видео: Интервью с Юрой Борисовым