Секретарь Ленинградского рок-клуба о Цое: "Его шаманские движения, танцы - это было прекрасно"

Ольга Слободская рассказала, что группа "Кино" производила "ошеломляющее впечатление на неокрепший школьный ум".

"Это была совершенно другая мелодика, совершенно другой текст... Я помню их на сцене. Эти пляски Витины, его шаманские движения, танцы - это было прекрасно", - вспоминала она.

Слободская отметила, что к группе "Кино" в Ленинграде до 1988 года было очень прохладное отношение со стороны публики.

Виктор Цой ФОТО: скриншот видео с сайта 1tv.ru

"Не всегда они получали должную отдачу из зрительского зала. Только к 1988-му они превратились в звезд и собрали Спортивно-концертный комплекс им. Ленина в Ленинграде. В 1987-м, например, они играли на фестивале во Дворце молодежи "Группу крови", выдающуюся программу. Если найти запись в YouTube, то можно увидеть, что публика не особенно впечатлена, аплодисменты довольно вялые. А это большой зал, полторы тысячи мест", - призналась она.

Ольга вспоминала, что похожая история была и в 1986 году на фестивале в ДК "Невский", где впервые была исполнена песня "Перемен!". Кстати, и новогодний концерт в рок-клубе на Рубинштейна в 1986 году собрал всего ползала.

Это было обусловлено тем, что тогда был запрос на музыку "ДДТ", на песни с социальным посылом. На "Кино" тогда смотрели, как на новую волну и "какие-то лирические песенки про любовь".

Артемий Троицкий подчеркнул, что "киношники" не любили "ДДТ", поскольку группа была старомодная, а Юра Шевчук не любил "Кино" - "считал их всех модниками, мажорами". Ольга Слободская эти слова подтвердила. Но тогда уже было понимание, что это суперталантливая группа. Было ощущение, что они на порядок выше остальных по уровню мастерства и таланта.

Виктор Цой ФОТО: скриншот видео/ личный архив Троицкого

"Тогда сложно было представить, что какую-то из наших групп ждет стадион, в первую очередь потому, что ни один стадион не согласился бы - по идеологическим соображениям. Мы понимали, что "Кино" - это талантливые ребята, но никакого особого отношения к ним не было. У нас [в рок-клубе - прим. редактора] вообще не было любимчиков", - отметила Слободская.

У КГБ к "Кино", конечно, были всегда вопросы, особенно, с момента появления Джоанны Стингрей. Во-первых, она была американкой, а после музыканты стали появляться на консульских вечеринках.

"Кагэбэшники думали, что там музыкантов могли завербовать или еще что-нибудь. Лично я с ними никогда не общалась. Но я их видела. Они присутствовали в рок-клубе вообще на всех концертах и на всех фестивалях до 1988 года. Я прям помню этих людей в костюмах", - заметила Слободская.

Секретарь рок-клуба подчеркнула, что продюсер Юрий Айзеншпис пришел на все готовое. "Кино" еще до него собирали стадионы.

В общении с ней Виктор Цой никогда не вел себя как звезда, хотя был ей. Если говорить о какой-то его загадочности, то она никогда об этом не задумывалась:

"Поскольку Витька вообще человек... этот его легкий флер загадочности, какого-то шаманизма. Наверное, это будет всегда все мои воспоминания сопровождать. Такая легкая недосказанность и легкий шаманизм - вот так я бы сказала".

Конечно, ей безумно жаль, что он ушел. По ее мнению, он многое бы мог еще успеть.

Видео: Кино - Концерт в СКК имени Ленина (Ленинград, 8 мая 1990 года)