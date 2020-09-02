Умерла актриса Ирина Печерникова, сыгравшая в фильме "Доживем до понедельника"

В возрасте 74 лет, не дожив один день до юбилея, ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ее подругу Нину Давыдову.