Ср, 2.09.2020
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Умерла актриса Ирина Печерникова, сыгравшая в фильме "Доживем до понедельника"

Ирина Печерникова

ФОТО: https://twitter.com/ntvru/status/1

В возрасте 74 лет, не дожив один день до юбилея, ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ее подругу Нину Давыдову.

Актриса ушла из жизни вечером 1 сентября. О причинах смерти пока не сообщается. 

Ирина Печерникова родом из Грозного. После окончания Школы-студии МХАТ она служила в театре "Ленком", а потом - в Академическом театре имени Маяковского. Большую часть своей карьеры актриса проработала в Малом театре.

Ее дебютом в кино стала рольв фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Но широкую известность Печерниковой принесла роль учительницы английского языка Натальи Гореловой в картине "Доживем до понедельника".

За плечами актрисы роли в таких фильмах, как "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и другие.

В 2020 году должен был выйти фильм "Земля Эльзы" с участием Печерниковой.

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