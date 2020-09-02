Умерла актриса Ирина Печерникова, сыгравшая в фильме "Доживем до понедельника"

В возрасте 74 лет, не дожив один день до юбилея, ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ее подругу Нину Давыдову.
Актриса ушла из жизни вечером 1 сентября. О причинах смерти пока не сообщается.
Ирина Печерникова родом из Грозного. После окончания Школы-студии МХАТ она служила в театре "Ленком", а потом - в Академическом театре имени Маяковского. Большую часть своей карьеры актриса проработала в Малом театре.
Ее дебютом в кино стала рольв фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Но широкую известность Печерниковой принесла роль учительницы английского языка Натальи Гореловой в картине "Доживем до понедельника".
За плечами актрисы роли в таких фильмах, как "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и другие.
В 2020 году должен был выйти фильм "Земля Эльзы" с участием Печерниковой.
Умерла актриса Ирина Печерникова, которая сыграла роль учительницы английского языка в фильме «Доживем до понедельника».— НТВ (@ntvru) September 1, 2020
Завтра ей должно было исполниться 75 лет pic.twitter.com/GuF3hkIv2P