Эд Ширан стал отцом и назвал дочь необычным именем, а Саша Бортич впервые показала лицо ребенка

Необычное имя дочери Эда Ширана.

Британский музыкант Эд Ширан сообщил, что его жена Черри родила дочь Лайру Антарктику. Об этом певец написал в своем Instagram-аккаунте:

"У меня для вас отличные новости, которыми я хочу поделиться! На прошлой неделе с помощью потрясающей команды врачей Черри родила нашу красивую и здоровую дочь Лайру Антарктику Сиборн Ширан".

Счастливый отец признался, что абсолютно влюблен в новорожденную.

"Мама и малышка отлично себя чувствуют, и мы находимся на седьмом небе от счастья. Мы надеемся, что вы проявите уважение к нашей частной жизни в этот особенный период! Посылаю вам много любви и с нетерпением жду, когда вернусь к вам. Эд", - написал музыкант.

Напомним, с Черри Сиборн Эд Ширан был знаком еще с детства. Спустя несколько лет они стали встречаться. В 2018 году они объявили о своей помолвке, а поженились зимой 2019 года.

Но это было не единственное громкое событие на этой неделе.

Саша Бортич подтвердила слухи о рождении малыша и показала его лицо.

В начале августа появился слух, что звезда фильма "Я худею" Саша Бортич родила сына от Евгения Савельева.

На своей Instagram-странице блондинка поделилась трогательным снимком. Она сообщила, что мальчика назвали Александром.

"Слишком много любви. Знакомьтесь - наш Сашуля", - написала Бортич.

Известно, что актриса отказалась уходить в декретный отпуск. Остается загадкой, как ей удалось скрывать беременность.

Коллеги уверены, что Саша быстро придет в форму, ведь во время съемок фильма "Я худею" Саша сбросила 20 килограммов, которые специально набирала для роли.

Напомним, сын директора инвестгруппы AVS Group Евгений Савельев и актриса Александра Бортич поженились в 2019 году.