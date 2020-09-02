Эд Ширан стал отцом и назвал дочь необычным именем, а Саша Бортич впервые показала лицо ребенка
На этой неделе произошло два громких события. Во-первых, рыжеволосый британский певец Эд Ширан впервые стал отцом, а во-вторых, российская актриса Саша Бортич подтвердила слухи о рождении первенца.
Необычное имя дочери Эда Ширана.
Британский музыкант Эд Ширан сообщил, что его жена Черри родила дочь Лайру Антарктику. Об этом певец написал в своем Instagram-аккаунте:
"У меня для вас отличные новости, которыми я хочу поделиться! На прошлой неделе с помощью потрясающей команды врачей Черри родила нашу красивую и здоровую дочь Лайру Антарктику Сиборн Ширан".
Счастливый отец признался, что абсолютно влюблен в новорожденную.
"Мама и малышка отлично себя чувствуют, и мы находимся на седьмом небе от счастья. Мы надеемся, что вы проявите уважение к нашей частной жизни в этот особенный период! Посылаю вам много любви и с нетерпением жду, когда вернусь к вам. Эд", - написал музыкант.
Напомним, с Черри Сиборн Эд Ширан был знаком еще с детства. Спустя несколько лет они стали встречаться. В 2018 году они объявили о своей помолвке, а поженились зимой 2019 года.
Но это было не единственное громкое событие на этой неделе.
Саша Бортич подтвердила слухи о рождении малыша и показала его лицо.
В начале августа появился слух, что звезда фильма "Я худею" Саша Бортич родила сына от Евгения Савельева.
На своей Instagram-странице блондинка поделилась трогательным снимком. Она сообщила, что мальчика назвали Александром.
"Слишком много любви. Знакомьтесь - наш Сашуля", - написала Бортич.
Известно, что актриса отказалась уходить в декретный отпуск. Остается загадкой, как ей удалось скрывать беременность.
Коллеги уверены, что Саша быстро придет в форму, ведь во время съемок фильма "Я худею" Саша сбросила 20 килограммов, которые специально набирала для роли.
Напомним, сын директора инвестгруппы AVS Group Евгений Савельев и актриса Александра Бортич поженились в 2019 году.
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