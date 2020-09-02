Ср, 2.09.2020
Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать. Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси
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Вице-мэром Риги может стать Вилнис Кирсис

Вилнис Кирсис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В новой коалиции Рижской думы вице-мэром может стать представитель "Нового Единства" Вилнис Кирсис, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA. 

Сегодня партии продолжают переговоры о формировании новой правящей коалиции. 

Как сообщалось, коалицию в Рижской думе планируется сформировать из представителей списка "Для развития/За!" и "Прогрессивные", партии "Новое Единство", объединенного списка национального объединения Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK и Латвийского объединения регионов и списка Новой консервативной партии.

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