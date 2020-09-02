Вице-мэром Риги может стать Вилнис Кирсис

Как сообщалось, коалицию в Рижской думе планируется сформировать из представителей списка "Для развития/За!" и "Прогрессивные", партии "Новое Единство", объединенного списка национального объединения Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK и Латвийского объединения регионов и списка Новой консервативной партии.