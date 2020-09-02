Власти Германии: Навального отравили веществом класса "Новичок"

Правительственная лаборатория проводила исследование по запросу берлинской клиники Charite, в которую Навальный был перевезен через два дня после того, как он впал в кому на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.

"Специальная лаборатория провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок"", - цитируют сообщение "Ведомости".

Издание добавляет, что правительство Германии осуждает "нападение" на Алексея Навального и призывает российские власти объяснить произошедшее.

Власти Германии отмечают, что отравление Алексея Навального боевым отравляющим веществом на территории России - из ряда вон выходящее событие, пишет Русская служба BBC.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил агентству РИА "Новости", что власти Германии не информировали российскую сторону о своих выводах про отравление Навального, добавляет издание.

Об обнаружении яда будут проинформированы Организация по запрещению химического оружия, Евросоюз и НАТО, а также МИД Германии вызовет к себе посла России, пишет "Радио Свобода".

Галерея: Алексей Навальный доставлен в клинику в Берлине

Навальный был госпитализирован рано утром 20 августа в Омске с отравлением неясного происхождения. Он был введен в состояние искусственной комы.

В России врачи не смогли выяснить причину его заболевания, немецкие подозревали отравление ингибитором холинэстеразы.

К этому классу веществ относятся боевые отравляющие вещества, в том числе "Новичок".