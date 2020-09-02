"Его пытались заставить замолчать". Меркель высказалась об отравлении Навального, клиника - о состоянии

Ангела Меркель об отравлении Навального

"Сейчас стало очевидно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его пытались заставить замолчать. И от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что с ним произошло", - в рамках пресс-конференции заявила Ангела Меркель.

Канцлер Германии подчеркнула, что преступление против Навального направлено "против фундаментальных ценностей и прав, за которые мы выступаем".

"Есть серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство", - добавила она.

По словам Меркель, к судьбе Навального привлечено внимание всего мира. Она отметила, что Германия обсудит сложившуюся ситуацию с партнерами по НАТО и Евросоюзу, после чего будет принято решение о совместной реакции, пишет "Медуза".

Заявление берлинской клиники Charite

Алексей Навальный остается в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких и его состояние все еще оценивается как тяжелое.

"Восстановление, вероятно, будет длительным. Пока еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия, которые могут возникнуть в связи с этим тяжелым отравлением", - заявление клиники цитирует "Дождь".

По информации клиники, симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы у Навального продолжает снижаться. Причина этого - постепенное восстановление активности холинэстеразы, отмечается в релизе, который в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Также отмечается, что лечащие врачи находятся в постоянном контакте с супругой оппозиционера Юлией Навальной. Новый релиз о состоянии его здоровья сделан с ее согласия. Клиника предполагает, что "публичное сообщение о состоянии здоровья Алексея осуществляется в его интересах", - говорится в заявлении.

Что стало известно 2 сентября

Напомним, ранее правительство Германии официально заявило, что оппозиционер был отравлен в России нервно-паралитическим веществом, по составу схожим с "Новичком".

Министерство иностранных дел России в свою очередь прокомментировало "Интерфаксу", что заявления властей Германии об отравлении Навального ядом из группы "Новичок" не подкреплены фактами.

Российский МИД допустил, что с помощью заявлений о Навальном Берлин пытается обосновать "некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось", пишет "Медуза".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока "не могут квалифицированно отреагировать" на заявление правительства Германии об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Песков еще раз отметил, что следов отравляющих веществ в организме Навального до его эвакуации в Германию выявлено не было.

Галерея: Алексей Навальный доставлен в клинику в Берлине

Навальный был госпитализирован рано утром 20 августа в Омске с отравлением неясного происхождения. Он был введен в состояние искусственной комы.

В России врачи не смогли выяснить причину его заболевания, немецкие подозревали отравление ингибитором холинэстеразы.

К этому классу веществ относятся боевые отравляющие вещества, в том числе "Новичок".