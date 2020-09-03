Киану Ривз воссоздает в своем комиксе известный мем "Грустный Киану"

Писатель отметил, что после успешной встречи с актером было решено, что в комикс добавят мем "Грустный Киану". Известно, что всего планируется 12 номеров.

"Очень рад, что эта идея прижилась", - написал Кейтс.

Своим подписчикам Кейтс ответил, что в создании проекта не участвует, но уже не может дождаться выхода комикса.

В июле стало известно, что Киану Ривз начал работу над комиксом о супергерое Берсеркере. Главный герой - полубог, который много веков прожил на Земле и устал от насилия. Он соглашается работать на американское правительство в обмен на информацию о том, как прекратить свое затянувшееся существование.

When I had my meeting with Keanu (which was lovely) for what would eventually become BRZRKR, he mentioned that he thought it would be funny if we recreated the “sad Keanu” meme in the book.



VERY happy to see that idea stuck around. pic.twitter.com/ISDc6TfmWa — DONNY CATES (@Doncates) September 1, 2020