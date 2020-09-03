Чт, 3.09.2020
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Киану Ривз воссоздает в своем комиксе известный мем "Грустный Киану"

ФОТО: https://twitter.com/Doncates/statu

7 октября планируется выход комикса Киану Ривза BRZRKR. Об этом пишет Esquire со ссылкой на писателя Донни Кейтса.

Писатель отметил, что после успешной встречи с актером было решено, что в комикс добавят мем "Грустный Киану". Известно, что всего планируется 12 номеров. 

"Очень рад, что эта идея прижилась", - написал Кейтс.

Своим подписчикам Кейтс ответил, что в создании проекта не участвует, но уже не может дождаться выхода комикса.

В июле стало известно, что Киану Ривз начал работу над комиксом о супергерое Берсеркере. Главный герой - полубог, который много веков прожил на Земле и устал от насилия. Он соглашается работать на американское правительство в обмен на информацию о том, как прекратить свое затянувшееся существование.

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