Михаил Ефремов: "Я признаю свою вину"

"Медуза" сообщает, что актер в начале заседания сказал: "Я признаю свою вину".

После этого суд не дал ему говорить.

Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер "сегодня признает вину".

"Я - народный артист, я сегодня признаю свою вину в ДТП", - цитирует слова правозащитника портал "Известия".

Прокурор попросил судью приговорить актера к 11 годам колонии. Об этом из зала суда сообщает корреспондент "Медузы".

Представитель гособвинения также считает вину артиста доказанной. По словам прокурора это подтверждено данными экспертиз, показаниями и собранными на месте аварии видеоматериалами.

Также адвокат Анна Бутырина, представляющая потерпевших попросила привлечь к ответственности свидетелей защиты за ложные показания. Она имеет ввиду показания, которые дал Александр Кобец, Андрей Гаев и Теван Бадасян.

Напомним, что сегодня в Пресненском суде Москвы проходит прение сторон. По завершении прений Ефремов сможет выступить с последним словом, после чего суд уйдет в совещательную комнату для вынесения приговора.

31 августа Михаил Ефремов вновь отказался признавать вину в ДТП. Но он признался в пьянстве.

Он объяснил, что выпил бутылку водки дома. Потом ехал на такси, искал пиво. Позже он искал деньги и разговаривал по телефону с друзьями. Он подчеркнул, что не понимает откуда у него наркотики. Михаил Олегович удивлен тому, что телевидение с таким наслаждением разбирает эту аварию. Признание, которые было сделано ранее - это последствие похмелья. Он утверждает, что на самом деле говорил: "Я не виноват", а "не" было вырезано. В искажении фактов он обвиняет СМИ.

"Моя вина есть - она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу", - подытожил он.

Контекст: Российского актера Михаила Ефремова обвиняют в том, что 8 июня он в пьяном виде спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Согласно уголовному обвинению, актеру грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.