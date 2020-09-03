Задайте вопрос Инессе Галанте и другим участникам концертов: интерактив на проекте VIVA LATVIJA!

Мероприятия уникальны своим интерактивным форматом: концерты будут объединены с общением со зрителями в жанре ток-шоу и мастер-классами, где музыканты и исполнители поделятся секретами своего мастерства и ответят на вопросы слушателей прямо из зала.

Для удобства участников и гостей вечера организаторы проекта открыли специальную телефонную линию, на которую можно заранее отправить SMS со своим вопросом артисту. Опция будет действовать также во время концерта - ведущий и модератор вечера шоумен Валтерс Краузе будет озвучивать лучшие из присланных вопросов, обращенные к оперной диве Инессе Галанте, а также пианисту Алдису Лиепиньшу и молодым латвийским талантливым исполнителям - солисту ЛНО тенору Артему Сафронову и баритону Даниилу Кузьмину.

Свои вопросы можно задать также другим участникам концерта - лауреатам конкурса "Таланты Инессы Галанте": Ирине Дзодцоевой (сопрано), Клементу Алексансу (баритон), Валтерсу Глешке (тенор). Номер для отправки SMS с вопросами: +371 20 06 06 30 Также гостей мероприятия ожидает еще один приятный сюрприз - в сотрудничестве с компанией-производителем шоколадных трюфелей Pure Chocolate, прямо во время концерта cреди зрителей будут разыгрываться подарочные комплекты.

В музыкальной части вечера обладательница бархатного и проникновенного тембра с нежнейшими градациями пианиссимо до глубокого драматического сопрано Инесса Галанте исполнит ряд излюбленных публикой композиций, в том числе легендарный Summertime, а также в концерте прозвучат арии и любовные дуэты из мировых опер, исполненные вместе Артемом Сафроновым и баритоном Даниилом Кузьминым. Оба артиста являются победителями прошлогодних конкурсов "Таланты Инессы Галанте".

Следующее мероприятие проекта VIVA LATVIJA! состоится 17 сентября: на сцене Большой гильдии выступит группа этномузыки TAUTUMEITAS.

*** Проект VIVA LATVIJA! начался с масштабной творческой акции в поддержку латвийской публики в социальных сетях, запущенной Инессой Галанте в мае. Совместно с Андреем Осокиным и голландским саксофонистом Хенком ван Твиллертом артисты записали видео с произведением Джулио Каччини "Ave Maria". В свое время именно Инесса дала старт его триумфальному шест-вию по всему миру, выпустив композицию на своем диске "Debut", удостоенном золотого и платинового статуса. Сегодня это исполнение является знаковым, а с недавних пор сопровождает виртуальный тур по легендарному Notre-Dame de Paris. На концерте в Большой Гильдии также прозвучит это произведение.