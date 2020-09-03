Все новые случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге

В течение последних двух недель зарегистрировано и выздоровление 14 человек, и в этом случае наибольшее число выздоровевших зарегистрировано в Риге - восемь человек. Таким образом, на данный момент в столице насчитываются 62 зараженных Covid-19.

Двое новых зараженных - в возрасте от 30 до 39 лет, по одному - в возрасте от 50 до 39 лет и от 60 до 69 лет.

В Юрмале и Огрском крае зарегистрированы по три случая выздоровления. Таким образом, в Юрмале сейчас шесть, а в Огрском крае - семь зараженных Covid-19.

Единственный заболевший выздоровел и в Гаркалнском крае, поэтому в данном самоуправлении больше активных случаев инфекции нет.

Как стало известно позже, один из арбитров хоккейного матча между рижским "Динамо" и нур-султанским "Барысом" заразился Covid-19, а другие судьи были контактными лицами.

Сейчас в Латвии ищут местную бригаду судей, которая сможет провести игру. Напомним, встреча станет первым матчем "Динамо" в этом сезоне, начнется она в 17:00.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2445 тестов на Covid-19, выявлено четыре новых случая заболевания.

Один из инфицированных является контактным лицом, трое вернулись из-за границы - из Франции, России и Казахстана.

С начала пандемии в Латвии сделано 258 795 тестов на Covid-19, выявлены 1410 инфицированных, 1187 человека выздоровели, а 34 человека скончались.

За прошедшие сутки госпитализировано два пациента с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шестерых заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.