Чт, 3.09.2020
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Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора
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Бывшая жена Безоса стала богатейшей женщиной мира

ФОТО: AFP / Scanpix

Филантроп, писательница и бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире, сообщает CNN.

Сейчас богатство Скотт измеряется 68 миллиардами долларов, что позволило ей опередить французскую миллиардершу Франсуазу Беттанкур Майерс, свидетельствуют данные Индекса миллиардеров Bloomberg.

Скотт в 2019 году получила четверть акций Amazon Безоса. Ей принадлежат 4% акций Amazon, которые сейчас оцениваются в более чем 35 миллиардов долларов. Таким образом, Скотт в списке богатейших людей планеты занимает 12-е место.

В июле Скотт сообщила, что пожертвовала более 1,7 миллиарда долларов 116 негосударственным организациям. 

За последние три месяца стоимость акций Amazon выросла на 28%, а с начала года - на 90%. Таким образом, Безос стал богаче на 200 миллиардов долларов.

Прирост богатства Скотт объясняется ростом стоимости акций технологических предприятий, акции которых принадлежат ей.

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