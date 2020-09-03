Бывшая жена Безоса стала богатейшей женщиной мира

Скотт в 2019 году получила четверть акций Amazon Безоса. Ей принадлежат 4% акций Amazon, которые сейчас оцениваются в более чем 35 миллиардов долларов. Таким образом, Скотт в списке богатейших людей планеты занимает 12-е место.

За последние три месяца стоимость акций Amazon выросла на 28%, а с начала года - на 90%. Таким образом, Безос стал богаче на 200 миллиардов долларов.