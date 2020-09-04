Пт, 4.09.2020
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Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора
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Съемки "Бэтмена" приостановлены. Причина: Паттинсон заразился коронавирусом

ФОТО: https://www.instagram.com/official_robertpattinson

Британский актер Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Киностудия Warner Bros. Pictures какое-то время назад заявила, что съемки нового "Бэтмена" приостановлены.

Было указано, что один из членов съемочной группы получил положительный тест на коронавирус. Заболевший был отправлен в изоляцию. Имя больного не раскрывалось. 

Напомним, съемки "Бэтмена" начались в феврале 2020 года. Роберт Паттинсон играет главную роль. Они возобновились в сентябре.

Картина должна была выйти на экраны в июне 2021 года, но потом дату премьеры отложили на 30 сентября 2021-го.

Известно, что режиссер Мэтт Ривз ("Планета обезьян: революция", "Впусти меня") вдохновлялся "Китайским кварталом" Полански и "Таксистом" Скорсезе. В роли женщины-кошки Зои Кравиц.

В новом фильме события разворачиваются спустя два года после того, как Брюс Уэйн стал Бэтменом, поэтому жители Готэма с опаской относятся к герою и не верят в него. Он расследует серию убийств, связанных с его семьей, в то время как в городе бесчинствует преступность и коррупция. Об этом пишет The Verge.

Видео: трейлер фильма "Бэтмен"

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