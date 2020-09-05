"Меня били и душили": Пэрис Хилтон рассказала о насилии в отношениях

Конечно, звезда состояла не в одних отношениях, но именно в пяти ее партнеры проявляли к ней насилие.

"Меня били и душили. Я мирилась с тем, с чем не должна была", - цитирует ее издание People.

Кроме того, ей казалось, что такое отношение является нормальным. А этих мужчин она считала хорошими. Такое терпение она приобрела еще в школе-интернате. К ней там часто применяли физическое и психологическое насилие.