"Меня били и душили": Пэрис Хилтон рассказала о насилии в отношениях

Наследница самой большой сети отелей в мире Hilton Hotels, актриса и певица Пэрис Хилтон призналась, что неоднократно подвергалась насилию со стороны своих партнеров. Об этом она рассказала в своем документальном фильме This Is Paris.
Конечно, звезда состояла не в одних отношениях, но именно в пяти ее партнеры проявляли к ней насилие.
"Меня били и душили. Я мирилась с тем, с чем не должна была", - цитирует ее издание People.
Кроме того, ей казалось, что такое отношение является нормальным. А этих мужчин она считала хорошими. Такое терпение она приобрела еще в школе-интернате. К ней там часто применяли физическое и психологическое насилие.
Спустя годы она встретила настоящую любовь - предпринимателя Картера Реума. Именно этот мужчина подарил ей чувство безопасности.
"Я многому научилась и сумела найти мужчину, который мне идеально подходит!" - подчеркнула она.
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