Сб, 5.09.2020
Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская

"Меня били и душили": Пэрис Хилтон рассказала о насилии в отношениях

Пэрис Хилтон

ФОТО: https://www.instagram.com/parishilton/?hl=ru

Наследница самой большой сети отелей в мире Hilton Hotels, актриса и певица Пэрис Хилтон призналась, что неоднократно подвергалась насилию со стороны своих партнеров. Об этом она рассказала в своем документальном фильме This Is Paris.

Конечно, звезда состояла не в одних отношениях, но именно в пяти ее партнеры проявляли к ней насилие. 

"Меня били и душили. Я мирилась с тем, с чем не должна была", - цитирует ее издание People. 

Кроме того, ей казалось, что такое отношение является нормальным. А этих мужчин она считала хорошими. Такое терпение она приобрела еще в школе-интернате. К ней там часто применяли физическое и психологическое насилие.

Спустя годы она встретила настоящую любовь - предпринимателя Картера Реума. Именно этот мужчина подарил ей чувство безопасности. 

"Я многому научилась и сумела найти мужчину, который мне идеально подходит!" - подчеркнула она. 

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