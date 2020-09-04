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Российский хип-хоп исполнитель Хаски выпустил первый в этом году сингл

выступление рэпера Хаски в Studio 69, 23 ноября 2019 года

ФОТО: Aleksejs Alifanovs

Рэпер Хаски (настоящее имя - Дмитрий Кузнецов) выпустил новую песню под названием "Аферист". Об этом пишет Esquire. 

Эта "мрачная и местами жуткая работа" стала для Хаски первым синглом в 2020 году. "Давним фанатам Димы, которые не очень ценили его рок-эксперименты, должно понравиться", - отметил портал Rap.ru. 

В треке задается вопрос: "Дима-аферист, сколько нужно бабок, чтоб ты замолчал? Сколько нужно бухла, чтоб ты сдох?". 

Галерея: Концерт Хаски в Риге

Автором музыки White Punk ( настоящее имя - Даниил Бумагин). Запись и сведение - bollywoodFM.

Любопытный факт: обложку для нового релиза сделал фотограф Игорь Клепнев (ранее он был режиссером клипа Brooklyn для Miyagi & Andy Panda). Кстати, он был автором нескольких обложек Esquire, в том числе с самим Хаски.

Видео: Трек Хаски - "Аферист" 

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