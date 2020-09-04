Какую еду дать ребенку с собой в школу?

Наступил новый учебный год, а вместе с ним актуализировался и вопрос питания детей в школе. Как сделать так, чтобы оно было как можно более здоровым? Какие закуски дать ребенку с собой в школу? Что лучше приготовить, если после школы у ребенка запланированы кружки и другие мероприятия?
Рекомендуют приглашенный эксперт, сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.
Легкие закуски и вода
Прежде чем приступить к планированию содержимого детского ланч-бокса, нужно выяснить, каким будет режим ребенка в школе, какие внеклассные кружки он будет посещать. Если перед школой ребенок позавтракал, в школе его покормят, а после уроков он оправится домой, то нет необходимости брать с собой много еды - достаточно яблока или цельнозернового батончика. Кроме того, обязательно следует дать ребенку с собой воду или чай без сахара.
Что давать и что не давать с собой?
Несомненно, наихудший вариант - это сладости: сладкое печенье, конфеты, сладкие соки и напитки из сиропа.
Да, это любимые детские лакомства, которые наши дети ежедневно потребляют в слишком больших количествах, и чаще всего мы, родители, идем у них на поводу, покупая сладости.
Однако они отрицательно влияют на здоровье, поведение и учебу детей, их способность сосредоточиться, подчеркивает специалист по питанию.
Неплохой вариант - это цельнозерновой кекс домашний выпечки, зерновой хлеб – это может быть хлеб для тостов с сыром, который вкусен даже в холодном виде. Вместо хлеба можно использовать цельнозерновые тортильи, лаваш, полярный хлеб, кусок хлеба домашней выпечки, подсушенный хлеб, крекеры и т. д. На хлеб можно намазать свежий сыр, хумус, положить листья салата, сладкий перец, кусочки огурца, кусок вареного или жареного мяса, яичницу, другие полезные и сытные начинки. Но нужно подумать, как ребенок будет это есть - например, не размочит ли соус хлеб и не вытечет ли во время еды? Лучше всего выбрать обычную начинку для хлеба и положить его в специальный бумажный мешочек для бутербродов и затем - в ланч-бокс.
Обязательно давайте ребенку с собой кусочки морковки, огурца, брюквы, кольраби, турнепса, цветной капусты, листик салата и другие овощи, которыми удобно перекусить. В качестве сладкого можно дать с собой сухофрукты, орехи, фрукты, домашнее печенье, сырники, кусок пирога. Можно напечь на неделю овсяного печенья, приготовить батончики из овсяных хлопьев и сухофруктов - тогда их останется только положить в ланч-бокс.
Детям помладше нравится яркая и интересная еда – на специальные шпажки можно нанизать маленькие котлетки из тыквы и индейки, кусочки сладкого перца, огурца, сыра. А более старшие могут сами приготовить себе салат из цельнозерновой пасты, бургуля, кускуса с овощами, зеленью, кусочком мяса, вареным или жареным яйцом.
Не давайте ребенку с собой еду, которую нужно подогревать: в школе нет такой возможности.
Чтобы ребенку было удобно
Родителям следует обсудить с ребенком его пожелания и выяснить, что ему было бы удобно поесть в школе. Помните, что в школьной сумке ланч-бокс будет чем-то вроде теплицы, поэтому не давайте ребенку с собой еду, которая может испортиться или распространять специфический запах. Например, вареное яйцо, запах которого может не понравиться ребенку. В этом случае хороший выход - нарезать яйцо кружками и положить на хлеб вместе с листом салата или ломтиком огурца. И да, содержимое ланч-бокса ученика начальной школы и школьника постарше будет отличаться.
Научитесь планировать наперед
Чтобы не беспокоиться каждое утро о том, что положить в ланч-бокс, планируйте его содержимое заранее. С ребенком можно составить меню на неделю и прикрепить его к холодильнику - тогда ребенок может сам помогать вам в приготовлении своего ланча на завтра.
Подходящая упаковка
Также важно вместе с ребенком выбрать качественный ланч-бокс из дружественного к среде материала. Важно, чтобы коробки ничего не вытекало, чтобы в ней было несколько отделений и ребенку было удобно ею пользоваться. Обязательно давайте ребенку с собой влажные салфетки! Детям младшего возраста важно, чтобы еду было удобно руками и не нужно было нарезать.
Также следует позаботиться об окружающей среде и о том, чтобы мы не создавали лишних отходов, не выбрасывали пищу! Если в какой-то из дней что-то осталось несъеденным, обсудите это в конце недели со своим ребенком: еда была невкусной, у ребенка не было времени, чтобы ее съесть, или это было неудобно? На следующей неделе вы сможете что-нибудь изменить.
Помните - гастрономические привычки наших детей - это ответственность нас, родителей, и от этого зависит здоровье наших детей!
Совет фармацевта
Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает, что родители должны учить детей и напоминать им, что перед каждым приемом пищи нужно мыть руки. Если это затруднительно, то ребенку можно дать с собой дезинфицирующие средства в виде салфеток или геля.
Рацион ребенка сызмала нужно дополнять фруктами и овощами. Положенный в ланч-бокс фрукт, например, яблоко или банан, улучшит аппетит ребенка, и он съест весь свой обед.
В качестве лакомства рекомендуются цукаты, например, из рябины, цидонии, тыквы, или другие сушеные ягоды.
Они дополнят детский рацион необходимым количеством витамина С, клетчатки и антиоксидантов. Как еще один источник микроэлементов можно порекомендовать орехи - они богаты белками, магнием, железом, содержат столь необходимые осенью группы витамины B.
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