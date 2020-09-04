Партнеры новой коалиции РД договорились о распределении сфер. Все кроме "Нового Единства"

Об этом сообщил кандидат на должность мэра Риги Мартиньш Стакис ("Для развития/За!" и "Прогрессивные").

По его словам, распределение сфер ответственности не будет обнародовано до тех пор, пока не состоятся переговоры с партией "Новое Единство" и не будет достигнуто соглашение со всеми партнерами по будущей коалиции.

Как сообщалось, сегодня, 4 сентября, продолжаются переговоры о формировании новой коалиции в Рижской думе.