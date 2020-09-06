Исхаков встречается с Анфисой Чеховой, а Прилучный веселится совсем с другой "папиной дочкой"?

У бывшего супруга Полины Гагариной роман с телеведущей?

Дмитрий Исхаков стал одним из самых обсуждаемых мужчин в российском шоу-бизнесе. Пожалуй, по количеству упоминаний в желтой прессе, он может уступить только Павлу Прилучному. О последнем мы еще поговорим.

Уже в эти выходные Исхакова уличили в тесном общении с незамужней телеведущей Анфисой Чеховой. Издание "Комсомольская правда" заметило на фотографиях одни и те же атрибуты, которые мужчина и женщина использовали для фотосессии в открытом поле: клетчатый плед, корзинку с фруктами и огромный стог сена.

Конечно, они не могли тут же приписать Дмитрию роман с телезвездой. Очевидно, что этот слух дошел до мужчины. Он решил отреагировать и сделал публикацию на эту тему.

Он признался, что столкнулся с мощным потоком женского (и не только) внимания к своей персоне. Исхаков не стал скрывать, что его такой интерес удивил.

"В том смысле, что я совершенно не смог обнаружить в себе сколь-нибудь малого интереса или азарта к этому ажиотажу. Предположу, что я какой-то ненормальный, но меня совершенно не привлекает случайный секс. Более того, мною владеет страх и даже некая брезгливость. Наблюдая, как люди с легкостью меняют партнеров, я задаюсь вопросом, что со мной не так, и как они это делают?! Сама мысль о поцелуе совершенно чужого и незнакомого человека, вызывает во мне очень сложную и противоречивую реакцию. Возможно, я лишь жертва этой короновирусной истории, психически травмированный человек", - написал Дмитрий в соцсетях.

Стоит сказать, что слухи о романе с Анфисой всего лишь слухи. Нельзя же приписывать Дмитрию Исхакову романы со всеми, кого он снимает. Тем более, что сам фотограф говорит, что поражен ажиотажем вокруг его личной жизни. Впрочем, жизнь его экс-супруги тоже невероятно интересует журналистов.

Прилучный отдыхает со звездой сериала "Папины дочки" Дарьей Мельниковой?

Еще недавно СМИ активно писали про роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович, но вот желтая пресса сообщила, что теперь у актера роман совсем с другой актрисой.

"Прилучный вслед за Карпович провел "волшебную ночь" с Мельниковой из "Папиных дочек", Прилучный рассказал о "волшебной ночи" с очередной "папиной дочкой" Дарьей Мельниковой", - писали многочисленные новостные порталы.

Недавно Прилучный в сторис поделился кадром со звездой сериала "Папины дочки" Дарьей Мельниковой.

"Волшебная ночь с Дарьей Мельниковой", - написал Павел.

На снимке актриса едва ли не касается языком актера, у которого в тот момент достаточно удивленный вид.

В Сети тут же появился слух, что актер неравнодушен к "Папиным дочкам".

Напомним, в начале июля СМИ писали, что Павел Прилучный улетел отдыхать в Крым вместе с двумя детьми и 34-летней звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович, которую стали называть новой возлюбленной актера.

Канал Super.ru даже разместил снимки и видео, где можно совершенно точно видеть, что Прилучный отдыхает с Карпович. Звезда сериала "Папины дочки" купалась и играла с детьми. Она также носила на руках маленькую Мию.

ФОТО: скриншот с telegram-канала "Только никому"