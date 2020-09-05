Сб, 5.09.2020
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Кейт Бланшетт попросила называть ее актером вместо актрисы
Венецианский кинофестиваль

Кейт Бланшетт

ФОТО: Пресс-фото

Австралийская актриса Кейт Бланшетт (Cate Blanchett) попросила называть ее актером, а не актрисой. Об этом пишет The Guardian.

В Венеции начался 77-й международный кинофестиваль в условиях пандемии. В официальную программу включены более 60 картин из 50. Возглавляет его в этом году Кейт Бланшетт. 

Именно она выступила против гендерных преград. Актриса поддержала решение Берлинского кинофестиваля покончить с гендерными наградами и оставить номинацию "Лучший актер".

"Я принадлежу к тому поколению, где слово "актриса" всегда употреблялось в уничижительном смысле. Я всегда называла себя актером", - цитирует Бланшетт портал "Известия".

Напомним, что фестиваль обвиняли в сексизме уже не раз. В 2017 и 2018 годах для участия в конкурсе "Золотой лев" выбрали только одну женщину-режиссера.

В 2019 году громким скандалом обернулось награждение режиссера Романа Полански, которого разыскивают в США за изнасилование 13-летней девочки.

В этом году участие в конкурсе приняли восемь женщин-режиссеров. Кейт Бланшетт  видит в этом ответ и позитивные шаги к переменам.

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