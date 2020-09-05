Илон Маск: Первые люди на Марсе, скорее всего, там и умрут

Есть очень много вопросов по поводу того, как человек обустроится на Марсе. Как планируемые Маском сто кораблей безопасно долетят до Марса? Как они безопасно сядут на поверхность планеты? Как астронавты переживут путешествие длиной в год в узкой кабине, где большая часть помещения будет отведена для необходимого груза? Все это вопросы, которые необходимо решить еще до запуска на Марс, пишет Popular Mechanics.

Далее следуют проблемы логистики. Во-первых, самое путешествие на Марс по нынешним подсчетам займет год, кроме того, потенциальным астронавтам сказано, что путешествие, скорее всего, будет в одну сторону.

Таким образом статистически имеется почти полная уверенность, что первые колонисты Марса там и умрут - естественной смертью или в результате несчастного случая.

Когда программа Mars One объявила в 2013 году набор, людей, которые хотели отправиться в путешествие в одну сторону на Марс, хватало. В 2014 году в одной из передач химик и потенциальный астронавт в путешествии на Марс Тейлор Роуз сказал: "Если у менять есть возможность отправиться на Марс и стать человеком - морской свинкой, я с удовольствием завещаю свое тело науке. Я чувствую, что лично для меня это важно. Это такая эгоистичная вещь, однако мечта моей жизни - обернуться и увидеть вдалеке Землю".

В понедельник на конференции Маск рассказал, что главным его приоритетом будет строительство повторно используемых и прочных ракет, которые будут удобны для астронавтов. Космический корабль Маска недавно удачно доставил астронавтов на МКС, где уже находятся технологии, необходимые для жизни за пределами Земли. Однако они не те же самые, которые планируются для обеспечения жизни на Марсе.

Например, на Марсе потребуются более устойчивые технологии, чтобы обеспечить людей водой и питанием, так как на Международную космическую станцию грузы приходят несколько раз в год.

На Марс нужно доставить также 3D-принтеры и исходный материал, из которого можно изготовить 100 разных вещей или 50 медикаментов. Тщательно нужно подумать и над переработкой отходов и повторным использованием.

"Существует большая вероятность, что там все умрут и это будет довольно жестко, однако, если все удастся, это будет довольно яркая смерть", - сказал Маск.