Сб, 5.09.2020
Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
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Жерар Депардье принял православие

Жерар Депардье

ФОТО: AP/Scanpix

Крещение актера прошло в минувшую пятницу в соборе Святого Александра Невского в Париже. К этому решению его подтолкнула любовь к православной литургии, а также связь с православным духовенством, сообщают "РИА Новости"

До принятия православия актер находился в долгих духовных поисках. В середине 1960-х Депардье принял ислам, а позднее переключился на буддизм.

В частности, своим духовным наставником французский актер назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого в СМИ считают "духовником Владимира Путина".

По данным Telegram-канала Mash, он также стал крестным отцом девочки, которую крестили в тот же день.

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