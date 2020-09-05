Жерар Депардье принял православие

Крещение актера прошло в минувшую пятницу в соборе Святого Александра Невского в Париже. К этому решению его подтолкнула любовь к православной литургии, а также связь с православным духовенством, сообщают "РИА Новости"
До принятия православия актер находился в долгих духовных поисках. В середине 1960-х Депардье принял ислам, а позднее переключился на буддизм.
В частности, своим духовным наставником французский актер назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого в СМИ считают "духовником Владимира Путина".
По данным Telegram-канала Mash, он также стал крестным отцом девочки, которую крестили в тот же день.
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