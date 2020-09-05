В Риге начался фестиваль современной культуры "Белая ночь"

Сегодня, 5 сентября, в Риге стартовал форум современной культуры "Белая ночь". Фестиваль начался в квартале улицы Таллинасс с парада масок и красочного шествия по столице в честь открытия Квадриеннале скульптуры Rīga 2020.
В общей сложности посетителям доступны более 30 интегрированных в городскую среду арт-объектов, созданных латвийскими и зарубежными художниками.
Форум современной культуры "Белая ночь" проходит в латвийской столице 15-й год подряд.
С программой фестиваля можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Галерея: В Риге начался фестивали "Белая ночь"
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