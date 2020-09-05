Сб, 5.09.2020
Юрмальское шоссе - самый интенсивный участок дороги в Латвии, в теплые летние дни интенсивность движения здесь превышает 70 тысяч транспортных единиц в день, и я убежден, что поток автомобилей в 100 тысяч единиц в день - это лишь вопрос времени. Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi

В Риге начался фестиваль современной культуры "Белая ночь"

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Сегодня, 5 сентября, в Риге стартовал форум современной культуры "Белая ночь". Фестиваль начался в квартале улицы Таллинасс с парада масок и красочного шествия по столице в честь открытия Квадриеннале скульптуры Rīga 2020. 

В общей сложности посетителям доступны более 30 интегрированных в городскую среду арт-объектов, созданных латвийскими и зарубежными художниками.

Masku gājiens

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Форум современной культуры "Белая ночь" проходит в латвийской столице 15-й год подряд.

С программой фестиваля можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Галерея: В Риге начался фестивали "Белая ночь"

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