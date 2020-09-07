Пн, 7.09.2020
Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
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Как звезды провели выходные: жена Николаева в Риге, Таюрская с пончиками, а Сергей Жуков - Бэтмен

ФОТО: instagram.com/uliaveronika/sonyatayurskaya/sezhukov коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.

Нюша и Симба - мама и дочь. 

Настя Каменских и ее леопардовые штаны, но они тут не самое интересное. 

Хороший маникюр у Светланы Лободы.

Лифтолук от Филиппа Киркорова.

Виктория Дайнеко немного Микки Маус. 

Драматичная Ирина Шейк.

Анфиса Чехова и Пухляш (Дмитрий Красилов). Может быть они еще станцуют вместе?

Маша Миногарова сияет.

Дима Билан замер в ожидании.

Сергей Жуков почти Бэтмен! 

Сергей Лазарев в красивом месте.

Счастливая Полина Гагарина продолжает отдыхать на море.

Интарс Бусулис кушает яблочки.

Очень веселые Алла Борисовна и Максим Галкин.

Равшана Куркова в зелени.

Виктория Короткова всегда на стиле.

Иду Галич тут просто не узнать!

Юлия Савичева позирует во ржи.

Два товарища - Евгений Петросян и Владимир Винокур.

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова посетила рижскую радиостанцию.

Андрей Мерзликин как и Савичева - тоже фотографируется во ржи.

Регина Тодоренко и ее съемочный день.

Как вам очки Екатерины Варнавы?

Маркус Рива попал в 80-е!

Очень модный байкер Тимати.

Довольная Татьяна Мингалимова гуляет по ГУМу.

Чудная и загадочная Клава Кока.

Мари Краймбрери и ее прогулки под дождем.

Юлианна Караулова на отдыхе наслаждается солнцем.

Катя Кищук и спортивный лук.

Лева и Шура из группы "Би-2" не теряют бодрости духа.

Моргенштерн здесь совсем как гангстер.

Рэпер Элджей примерил стиль диско.

Мигель и Настя Ивлеева во время рабочего процесса.

Соня Таюрская и ее необычные спортивные снаряды.

Илья Прусикин анонсирует что-то новенькое.

Ксения Собчак намекает, что у нее появится мерч.

Евгений Чичваркин пытается поднять камень. 

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