Как звезды провели выходные: жена Николаева в Риге, Таюрская с пончиками, а Сергей Жуков - Бэтмен

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Нюша и Симба - мама и дочь.
Настя Каменских и ее леопардовые штаны, но они тут не самое интересное.
Хороший маникюр у Светланы Лободы.
Лифтолук от Филиппа Киркорова.
Виктория Дайнеко немного Микки Маус.
Драматичная Ирина Шейк.
Анфиса Чехова и Пухляш (Дмитрий Красилов). Может быть они еще станцуют вместе?
Маша Миногарова сияет.
Дима Билан замер в ожидании.
Сергей Жуков почти Бэтмен!
Сергей Лазарев в красивом месте.
Счастливая Полина Гагарина продолжает отдыхать на море.
Интарс Бусулис кушает яблочки.
Очень веселые Алла Борисовна и Максим Галкин.
Равшана Куркова в зелени.
Виктория Короткова всегда на стиле.
Иду Галич тут просто не узнать!
Юлия Савичева позирует во ржи.
Два товарища - Евгений Петросян и Владимир Винокур.
Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова посетила рижскую радиостанцию.
Андрей Мерзликин как и Савичева - тоже фотографируется во ржи.
Регина Тодоренко и ее съемочный день.
Как вам очки Екатерины Варнавы?
Маркус Рива попал в 80-е!
Очень модный байкер Тимати.
Довольная Татьяна Мингалимова гуляет по ГУМу.
Чудная и загадочная Клава Кока.
Мари Краймбрери и ее прогулки под дождем.
Юлианна Караулова на отдыхе наслаждается солнцем.
Катя Кищук и спортивный лук.
Лева и Шура из группы "Би-2" не теряют бодрости духа.
Моргенштерн здесь совсем как гангстер.
Рэпер Элджей примерил стиль диско.
Мигель и Настя Ивлеева во время рабочего процесса.
Соня Таюрская и ее необычные спортивные снаряды.
Илья Прусикин анонсирует что-то новенькое.
Ксения Собчак намекает, что у нее появится мерч.
Евгений Чичваркин пытается поднять камень.
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