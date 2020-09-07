Как звезды провели выходные: жена Николаева в Риге, Таюрская с пончиками, а Сергей Жуков - Бэтмен

Регина Тодоренко и ее съемочный день.

Как вам очки Екатерины Варнавы?

Маркус Рива попал в 80-е!

Очень модный байкер Тимати.

Довольная Татьяна Мингалимова гуляет по ГУМу.

Чудная и загадочная Клава Кока.

Мари Краймбрери и ее прогулки под дождем.

Юлианна Караулова на отдыхе наслаждается солнцем.

Катя Кищук и спортивный лук.

Лева и Шура из группы "Би-2" не теряют бодрости духа.

Моргенштерн здесь совсем как гангстер.

Рэпер Элджей примерил стиль диско.

Мигель и Настя Ивлеева во время рабочего процесса.

Соня Таюрская и ее необычные спортивные снаряды.

Илья Прусикин анонсирует что-то новенькое.

Ксения Собчак намекает, что у нее появится мерч.

Евгений Чичваркин пытается поднять камень.