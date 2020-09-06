Вс, 6.09.2020
Это интернациональное, когда пьют, то все равны. Но эстонцев больше всего. Но, конечно, потому что магазин прямо на границе с Эстонией. Тармо, житель Эстонии
Тармо, житель Эстонии
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Ученые назвали самый несчастливый возраст человека

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

В США ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований провели исследование и определили самый несчастливый возраст в жизни человека. Работа опубликована на сайте бюро.

Специалисты изучили данные из 132 государств: они просили людей разных возрастов оценить свой уровень удовлетворенности жизнью. Оказалось, что самый счастливый период в жизни человека приходится на промежуток от 18 до 20 лет.

Кризис наступает в 47-48 лет в зависимости от страны.

В России, Китае и Мексике самый несчастливый период начинается еще раньше — в 43 года. Он длится до 60 лет, после чего вновь начинается подъем и к 70 годам люди снова достигают наибольшего удовлетворения от жизни.

Исследователи отмечают, что это зависит не от внешних факторов, а от биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

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