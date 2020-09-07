В Венеции показали документальный фильм о Грете Тунберг

Антон Долин объяснило, что в нынешних условиях пандемии интересно переосмыслить фигуру Греты Тунберг, "ставшую за последние пару лет ходячей эмблемой".

Изначально Гроссман задумал снять камерное малобюджетное кино о Грете, но за год оно выросло в "настоящий документальный блокбастер". Режиссер был вместе с активисткой в поездах, гостиничных номерах, дома с родителями, на пересекающем Атлантику кораблике.

Конечно, Гроссман, безусловно ей симпатизирующий, делает все возможное, чтобы его фильм не превратился в фанатичное воспевание активистки. Он показывает перемены в ее настроения, поведение и будни. Режиссер знакомит зрителей с близкими и родными Греты.

Галерея: Грета Тунберг

Удивительно, как за короткое время Грета становится самой знаменитой девочкой в мире. Она получает любовь и ненависть миллионов. За кадром девочка говорит, что прожитый год напоминает сновидение или кино, но "кино слишком невероятное даже для самого доверчивого зрителя".

Гроссман сфокусирован именно на Грете, он не показывает горящие леса и вымирающих животных. В фильме нет экологов или биологов. Мир рушится, а девочка продолжает считать, что ей предстоит спасти вселенную и человечество. Ближе к завершению картины, зритель почти верит, что это именно так.

"Контекст - великая сила. Следя за траекторией Греты, слушая одну ее речь за другой, присутствуя при том, как эти речи рождаются и редактируются, мы видим трансформацию героини - от восторженной, упрямой, несколько застенчивой школьницы до отчаявшегося лидера непризнанного движения, против которого объединились сильные мира сего, от Трампа до Путина (их реплики в адрес Греты включены в фильм)", - пишет Антон Долин.

Но в фильме также показано, что Грета Тунберг - это живой человек с эмоциями. Она не кукла, которой ее считают некоторые. Ее будущее туманно, она сама это знает. Критик отмечает, что стоит помнить то, что именно будущим будут управлять нынешние тинейджеры.

Он предлагает вслушаться в музыку еще одной девочки, "которую сегодня невозможно игнорировать" - за кадром в фильме "Грета" звучит "The end of the world" Билли Айлиш.

Видео: Трейлер фильма "Грета"