28 августа из жизни ушел актер Чедвик Боузман. Артист долгое время был одним из ведущих лиц киновселенной Marvel, исполняя роль супергероя Черной Пантеры. Пока одни продолжают оплакивать потерю, другие уже рассуждают о том, кто займет его место в уже культовой киновселенной.  

Инсайдеры портала We Got This Covered о потенциальной замене Чедвику Боузмэну в "Черной Пантере 2" говорят, что титул защитника Ваканды "перейдет" к сестре Т’Чаллы, Шури в исполнении актрисы Летиши Райт. Официально информацию о замене в Marvel пока не подтвердили, но имя Летиши стало все чаще фигурировать в заголовках западных СМИ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А тем временем, девушке есть чем похвастаться кроме как участия в "Черной пантере". Рассказываем все о Летише Райт, чтобы когда (а не если) о ней будет говорить весь мир, - вы были в курсе, кто она такая!

Детство и юность

Летиша Мишель Райт появилась на свет 31 октября 1993 года в Джорджтауне (Кооперативная Республика Гайана). Когда Летише было семь лет, ее родители переехали в Лондон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Летиша решила стать актрисой еще в школьное время, после просмотра фильма "Испытание Акилы". История темнокожей школьницы, которая добилась успеха несмотря на криминальное окружение, вдохновила девушку стать актрисой.

В школьные времена 12-летняя Летиша играла в драмкружке, работы оттуда, к слову, она включала в резюме для агентств, занимающихся подбором актеров:

"В 12 или 13 лет я сыграла в любительской постановке Розу Паркс, а к 16 твердо решила, что хочу заниматься именно этим. Роль Розы возглавляла список моих работ в письмах агентам - чтобы все знали, что имеют дело с серьезной актрисой"

Девушка училась в театральном училище Identity School of Acting в восточном Лондоне. Вскоре Летишу стали приглашать на небольшие роли. 

Кинематограф

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Наиболее значимой работой звезды стала роль в фильме режиссера Салли Хосейни "Мой брат дьявол". После этой работы Летишу сразу заметил и отметил журнал Screen International.

Свою первую главную роль Райт получила в драме Майкла Кейтон-Джонса о жизни трудных подростков "Городской гимн".

Во время прослушивания Летиша сразу приглянулась режиссеру. По его словам, магнетизм и свободная манера игры Райт впечатлили мэтра также, как в 1993 году талант 16-летнего Леонардо Ди Каприо. К слову, именно с Ди Каприо режиссер и сравнивает Летишу. За работу в данной драме Райт была выдвинута на Премию британского независимого кино в 2016 году в номинации "Многообещающий дебют".

Девушка снималась в эпизоде "Доктора Кто", но узнаваемость ей принесла роль в сериале "Черное зеркало".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По-настоящему известной Летиша стала после роли Шури в уже упомянутой "Черной Пантере". В 2018 году первая часть стала самым кассовым "сольником" киновселенной Marvel. Поэтому продолжение неизбежно. Пока слухи о том, что Райт займет место своего "брата" не подтверждены. Известно только, что на данный момент премьера второго фильма намечена на май 2022 года.

Сама Летиша слухи тоже не комментировала, а трогательно попрощалась со своим коллегой, опубликовав в своем Instagram ролик:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Говорится, что под солнцем нет ничего нового, но солнце в то утро стояло неподвижно, отказываясь светить. Вокруг темные облака, наступает смятение. Текут слезы, реки становятся глубже. Мой брат, ангел на земле, ушел", - говорится в видео, посвященном Чедвику Боузману. 

Возвращаясь к кино, пока можем ждать экранизации романа Агаты Кристи "Смерть на Ниле", где Летиша также появится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Личная жизнь

Летиша - достаточно открытый человек. Она свободно рассказывает о родителях, депрессии, настигшей ее в 20 лет и о спасении от нее в христианстве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка часто говорит на тему проблем темнокожего населения в Великобритании. Райт огорчена, что талантливые темнокожие британские актеры уезжают в США, поскольку дома не хватает достойных ролей.

Несмотря на активность в соцсетях и то, что девушку часто идет на встречу журналистам, о бывших или будущих романтических отношениях девушка не распространяется. 

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