Инсайдеры портала We Got This Covered о потенциальной замене Чедвику Боузмэну в "Черной Пантере 2" говорят, что титул защитника Ваканды "перейдет" к сестре Т’Чаллы, Шури в исполнении актрисы Летиши Райт. Официально информацию о замене в Marvel пока не подтвердили, но имя Летиши стало все чаще фигурировать в заголовках западных СМИ.