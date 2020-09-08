Похоже, об актрисе Летише Райт скоро будут говорить многие. И вот почему

28 августа из жизни ушел актер Чедвик Боузман. Артист долгое время был одним из ведущих лиц киновселенной Marvel, исполняя роль супергероя Черной Пантеры. Пока одни продолжают оплакивать потерю, другие уже рассуждают о том, кто займет его место в уже культовой киновселенной.

Инсайдеры портала We Got This Covered о потенциальной замене Чедвику Боузмэну в "Черной Пантере 2" говорят, что титул защитника Ваканды "перейдет" к сестре Т’Чаллы, Шури в исполнении актрисы Летиши Райт. Официально информацию о замене в Marvel пока не подтвердили, но имя Летиши стало все чаще фигурировать в заголовках западных СМИ.

А тем временем, девушке есть чем похвастаться кроме как участия в "Черной пантере". Рассказываем все о Летише Райт, чтобы когда (а не если) о ней будет говорить весь мир, - вы были в курсе, кто она такая!

Детство и юность

Летиша Мишель Райт появилась на свет 31 октября 1993 года в Джорджтауне (Кооперативная Республика Гайана). Когда Летише было семь лет, ее родители переехали в Лондон.

Летиша решила стать актрисой еще в школьное время, после просмотра фильма "Испытание Акилы". История темнокожей школьницы, которая добилась успеха несмотря на криминальное окружение, вдохновила девушку стать актрисой.

В школьные времена 12-летняя Летиша играла в драмкружке, работы оттуда, к слову, она включала в резюме для агентств, занимающихся подбором актеров:

"В 12 или 13 лет я сыграла в любительской постановке Розу Паркс, а к 16 твердо решила, что хочу заниматься именно этим. Роль Розы возглавляла список моих работ в письмах агентам - чтобы все знали, что имеют дело с серьезной актрисой"

Девушка училась в театральном училище Identity School of Acting в восточном Лондоне. Вскоре Летишу стали приглашать на небольшие роли.

Кинематограф

Наиболее значимой работой звезды стала роль в фильме режиссера Салли Хосейни "Мой брат дьявол". После этой работы Летишу сразу заметил и отметил журнал Screen International.

Свою первую главную роль Райт получила в драме Майкла Кейтон-Джонса о жизни трудных подростков "Городской гимн".

Во время прослушивания Летиша сразу приглянулась режиссеру. По его словам, магнетизм и свободная манера игры Райт впечатлили мэтра также, как в 1993 году талант 16-летнего Леонардо Ди Каприо. К слову, именно с Ди Каприо режиссер и сравнивает Летишу. За работу в данной драме Райт была выдвинута на Премию британского независимого кино в 2016 году в номинации "Многообещающий дебют".

Девушка снималась в эпизоде "Доктора Кто", но узнаваемость ей принесла роль в сериале "Черное зеркало".

По-настоящему известной Летиша стала после роли Шури в уже упомянутой "Черной Пантере". В 2018 году первая часть стала самым кассовым "сольником" киновселенной Marvel. Поэтому продолжение неизбежно. Пока слухи о том, что Райт займет место своего "брата" не подтверждены. Известно только, что на данный момент премьера второго фильма намечена на май 2022 года.

Сама Летиша слухи тоже не комментировала, а трогательно попрощалась со своим коллегой, опубликовав в своем Instagram ролик:

"Говорится, что под солнцем нет ничего нового, но солнце в то утро стояло неподвижно, отказываясь светить. Вокруг темные облака, наступает смятение. Текут слезы, реки становятся глубже. Мой брат, ангел на земле, ушел", - говорится в видео, посвященном Чедвику Боузману.

Возвращаясь к кино, пока можем ждать экранизации романа Агаты Кристи "Смерть на Ниле", где Летиша также появится.

Личная жизнь

Летиша - достаточно открытый человек. Она свободно рассказывает о родителях, депрессии, настигшей ее в 20 лет и о спасении от нее в христианстве.

Девушка часто говорит на тему проблем темнокожего населения в Великобритании. Райт огорчена, что талантливые темнокожие британские актеры уезжают в США, поскольку дома не хватает достойных ролей.

Несмотря на активность в соцсетях и то, что девушку часто идет на встречу журналистам, о бывших или будущих романтических отношениях девушка не распространяется.