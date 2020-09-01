"Покойся с силой, король": каким был Черная Пантера Чедвик Боузман и как его провожают актеры Marvel?

"Мистер Боузман уравнял правила игры, борясь за свою жизнь. Вот это мы называем героизмом. Я буду помнить все прекрасные моменты, веселье и то, как он изменил правила игры", - считает Роберт Дауни-младший, исполнивший Железного человека в киновселенной Marvel.

Когда коллеги узнали, что Чердвик длительное время боролся с болезнью, но продолжал сниматься, они назвали его настоящим героем. Он лечился, но скрывал это. Новость о смерти Боузмана настолько потрясла поклонников, что публикация о его кончине стала самой популярной в истории Twitter.

Конечно, Чедвик Боузман прежде всего известен по роли ТʼЧалла - правителя вымышленной страны Ваканды, супергероя Marvel по имени Черная Пантера. Впервые этот герой появился в киновселенной в 2016 году - в фильме "Первый мститель: Противостояние". Именно тогда у Боузмана диагностировали третью стадию рака толстой кишки.

Потом персонаж Черная Пантера появлялся в фильмах Marvel еще два раза - в "Войне бесконечности" и в "Финале". Отдельный фильм о Ваканде - "Черная Пантера" - вышел на экраны в 2018 году.

"Черная Пантера" стала невероятно кассовой. Картина собрала свыше миллиарда долларов в прокате. Примечательно, что она стала первой лентой, которая получила номинацию на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Тогда приз был вручен фильму "Зелена книга", но "Черная Пантера" получила три других "Оскара" - за костюмы, саундтрек и работу художника-постановщика.

Это стало уверенной заявкой на то, что темнокожие актеры на постере тоже могут собирать кассы.

Кстати, сам Боузман никогда не планировал стать актером. Он мечтал снимать и писать. Еще в школе Чедвик ставил пьесы.

В 2000 году Боузман окончил Говардский университет в Вашингтоне и стал дипломированным режиссером. В 2012 году он выпустил короткометражку Heaven. Главный герой этой картины выходит из тюрьмы. Он понимает, что "потерял" свою гетеросексуальность, и пытается вернуть себя с помощью опытной секс-работницы.

Впервые в кино Чедвик сыграл в 2003 году. Это были роли в эпизодах сериалов "Закон и порядок" и "Скорая помощь".

ФОТО: Birdie Thompson/AdMedia/SIPA/Scanpix

Его никогда не оставляла идея стать сценаристом, а потому в 2008 году он перебрался в Лос-Анджелес.

Боузману стали предлагать эпизодические роли: "Касл", "Обмани меня", "Правосудие", "Пляжный коп".

Первая главная роль ему была предложена в 2013 году в фильме "42", а через год он уже сыграл "крестного отца соула" Джеймса Брауна.

С актером трогательно простился его коллега Марк Руффало - исполнитель роли Халка: "Все, что могу сказать, что год, накапливающий трагедии одну за другой, только усугубился потерей Чедвика Боузмана. Какой человек и какой безмерный талант! Брат, ты был одним из величайших людей всех времен, и твое величие только начиналось. Господи, я тебя любил. Покойся с силой, король".