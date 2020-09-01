"Покойся с силой, король": каким был Черная Пантера Чедвик Боузман и как его провожают актеры Marvel?

28 августа из жизни ушел актер Чедвик Боузман (Chadwick Aaron Boseman). Он долгое время боролся с тяжелой болезнью. Многие коллеги вспоминают его с уважением и любовью.
"Мистер Боузман уравнял правила игры, борясь за свою жизнь. Вот это мы называем героизмом. Я буду помнить все прекрасные моменты, веселье и то, как он изменил правила игры", - считает Роберт Дауни-младший, исполнивший Железного человека в киновселенной Marvel.
Когда коллеги узнали, что Чердвик длительное время боролся с болезнью, но продолжал сниматься, они назвали его настоящим героем. Он лечился, но скрывал это. Новость о смерти Боузмана настолько потрясла поклонников, что публикация о его кончине стала самой популярной в истории Twitter.
Конечно, Чедвик Боузман прежде всего известен по роли ТʼЧалла - правителя вымышленной страны Ваканды, супергероя Marvel по имени Черная Пантера. Впервые этот герой появился в киновселенной в 2016 году - в фильме "Первый мститель: Противостояние". Именно тогда у Боузмана диагностировали третью стадию рака толстой кишки.
Потом персонаж Черная Пантера появлялся в фильмах Marvel еще два раза - в "Войне бесконечности" и в "Финале". Отдельный фильм о Ваканде - "Черная Пантера" - вышел на экраны в 2018 году.
"Черная Пантера" стала невероятно кассовой. Картина собрала свыше миллиарда долларов в прокате. Примечательно, что она стала первой лентой, которая получила номинацию на "Оскар" в категории "Лучший фильм".
Тогда приз был вручен фильму "Зелена книга", но "Черная Пантера" получила три других "Оскара" - за костюмы, саундтрек и работу художника-постановщика.
Это стало уверенной заявкой на то, что темнокожие актеры на постере тоже могут собирать кассы.
Кстати, сам Боузман никогда не планировал стать актером. Он мечтал снимать и писать. Еще в школе Чедвик ставил пьесы.
В 2000 году Боузман окончил Говардский университет в Вашингтоне и стал дипломированным режиссером. В 2012 году он выпустил короткометражку Heaven. Главный герой этой картины выходит из тюрьмы. Он понимает, что "потерял" свою гетеросексуальность, и пытается вернуть себя с помощью опытной секс-работницы.
Впервые в кино Чедвик сыграл в 2003 году. Это были роли в эпизодах сериалов "Закон и порядок" и "Скорая помощь".
Его никогда не оставляла идея стать сценаристом, а потому в 2008 году он перебрался в Лос-Анджелес.
Боузману стали предлагать эпизодические роли: "Касл", "Обмани меня", "Правосудие", "Пляжный коп".
Первая главная роль ему была предложена в 2013 году в фильме "42", а через год он уже сыграл "крестного отца соула" Джеймса Брауна.
С актером трогательно простился его коллега Марк Руффало - исполнитель роли Халка: "Все, что могу сказать, что год, накапливающий трагедии одну за другой, только усугубился потерей Чедвика Боузмана. Какой человек и какой безмерный талант! Брат, ты был одним из величайших людей всех времен, и твое величие только начиналось. Господи, я тебя любил. Покойся с силой, король".
В свою очередь Том Холланд (Человек-паук) написал: "Чедвик, ты был больше героем по ту сторону экрана, чем на нем. Пример для подражания на площадке, и не только для меня, но для миллионов людей по всему миру. Ты принес столько радости и счастья многим, и я горжусь, что мог называть тебя другом".
Режиссер Эдгар Райт назвал уход актера ужасной потерей.
"Он был великолепен в фильмах, ставших хитами. Но кажется, что для него это было только разминкой. Настоящий актер. Мне очень понравилось, как он сыграл Джеймса Брауна в "Пути наверх". Казалось бы, неподъемная роль, но он справился", - считает Эдгар.
Чедвик играл в "Богах Египта" и "Маршалле", а потом последовала роль в военной драме Спайка Ли "Пятеро одной крови". Тогда он проходил очередной курс химиотерапии, но никто не знал о его болезни.
Никто не понимает, как ему удавалось это скрывать. Хотя если пересмотреть его интервью, то можно заметить, что в его словах проскальзывал определенный фатализм.
Оуэн Глейберман из Variety в своем некрологе даже сравнивает Чедвика с Хитом Леджером, Филипом Сеймуром Хоффманом или Джеймсом Дином - "артистами, которые были незаменимы".
"Он ушел в тот момент, когда индустрия развлечений решительно борется с расизмом и пытается открывать новые двери. С тех пор как Боузман стал звездой, вы можете пересчитать по пальцам его главные роли. Но если вы пересмотрите эти работы, то почувствуете, что он был способен на что угодно", - написал критик.
Боузман показал, что для того, чтобы быть национальным героем, необязательно бросаться на амбразуру, достаточно просто быть образованным, скромным и продолжать свое дело, даже если ты смертельно болен.
Коллега актера Зои Салдана, игравшая Гаморру, написала: "Покойся с силой, король T'Чалла. Столько тяжести на сердце. Твоя потеря сильно потрясла меня. Я буду всегда рассказывать о тебе своим сыновьям. Ты был самым благородным мужчиной из всех, с кем мне довелось встретиться в жизни. Для меня было честью разделить минуты с тобой на экране и пересекаться на публичных встречах. Хотя наше знакомство было поверхностным, ты всегда производил неизгладимое впечатление своей энергией, уравновешенностью и мягкостью. Пусть Вселенная перенесет тебя на землю обетованную".
Теплые слова Боузману посвятили также Крис Эванс, Крис Хемсворт, Бри Ларсон и многие другие.
Поклонники в соцсетях хотят на него равняться. Ведь он организовывал сбор денег и активно занимался благотворительностью.
Что касается личной жизни, то тут Боузман был всегда сдержан. В 2015 году он начал встречаться с певицей Тейлор Симон Эдвард. В 2019-м они обручились и тайно поженились. О том, что он был женат, стало известно только из сообщения о смерти.
В 2022 году должен был выйти сиквел "Черной Пантеры". На данный момент неизвестно, что будет с фильмом.
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