"Мы перешли грань": из YouTube-шоу Гудкова Comment Out уходят рекламодатели

Напомним, в выпуске Comment Out от 31 августа гостям Лолите Милявской и лидеру группы The Hatters Юрию Музыченко предложили оскорбительно пошутить о происходящем в Беларуси и Хабаровске.

СМИ сообщают, что от рекламных интеграций в программе отказались компании "Unilever Россия", Mars, "Магнит", а также сервис "Яндекс.Лавка".

Этот выпуск Comment Out набрал 104 тысячи лайков и 271 тысячу дизлайков. Белорусское издание Tut.by оставило комментарий, который собрал 47 тысяч лайков.

"Позорище. У нас люди погибают. Десятки сидят - в том числе и наши журналисты. И вы считаете это смешным. [...] С радостью сделаем с вами интервью, где вы расскажете о мотивах таких "шуток", - говорилось в нем.

Команда шоу Comment Out, заявила, что не считает комментарий про протесты в Беларуси смешным и что он был призван создать "экстремальную ситуацию, в которой всегда проявляется истинное мнение человека".

Команда "Чикен Карри", создавшая шоу, также сделала заявление: "Наша задача всегда проста. Опасный и оскорбительный комментарий склоняет участника выполнить дурацкое наказание. [...] Здесь одновременно совпали две острые политические темы. Вероятность этого совпадения - около 2-3% (это не точно, мы больше гуманитарии). Мы сами были негативно шокированы. Ведь мы не оставили гостю выбора. Поэтому заменили участнику наказание, что противоречит правилам", - написали создатели шоу в Instagram.

Они подчеркнули, что считают протесты и формирование гражданского общества важной темой, именно поэтому об этом и говорится в Comment Out. "Чикен Карри" еще раз указали на то, что независимы и не связаны ни с одной политической силой. В их шоу не было ни заказов, ни цензуры.

"Мы увидели, что наша самоцензура дала сбой. Мы перешли грань, да, осознанно и в здравом уме, но перешли. Мы сожалеем, что обидели многих людей", - написали "Чикен Карри".

31 августа вышел очередной выпуск шоу Comment Out, его участниками стала певица Лолита и лидер группы The Hatters Юрий Музыченко. Большая часть заданий оказалась связана с протестами в Беларуси и Хабаровске. В комментариях пользователи отнеслись к этому отрицательно.

Прошлый скандал на шоу возник вокруг комментариев и заданий связанных с протестами в США, когда участницей программы была Ксения Собчак.

Comment Out - это YouTube-шоу, одним из авторов является Александр Гудков. Гостю предлагают вытянуть три карточки: "Звезда", "Комментарий" и "Наказание". Если участник соглашается написать "звезде" предложенный провокационный комментарий, то получает два балла, если нет - выполняет наказание и получает один балл.