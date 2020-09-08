В русской труппе Латвийского театра кукол ставят "Аленький цветочек"

Отправляясь в путь, богатый купец предлагает каждой из своих трех прекрасных дочерей заказать особый гостинец, который он привезёт им из путешествия. Младшая не захотела ни богатств, ни дорогих одежд, а попросила отца привезти аленький цветочек, красивее которого нет на свете, его и сорвал купец в саду заколдованного замка, не подумав о последствиях. Чтобы уберечь любимого отца от смерти, Настенька отправляется жить к страшному чудищу, добросердечие и заботливость которого зародили в сердце молодой девушки истинную дружбу и любовь.

"Наш "Аленький цветочек" это настоящая русская сказка. Мы постарались сохранить текст Сергея Аксакова, немного адаптировав его для юного зрителя, но чтобы он звучал сказочно. Сама сцена оформлена как палехская шкатулка, а сказка происходит внутри шкатулки. Люблю работать с Марисом, режиссером нашего спектакля. Каждая сцена спектакля прорабатывается им очень детально. Все движения куклы выстраиваются подробно, как танец. Это непростая работа, но в результате на сцене оживает сказка", – рассказывает о создании спектакля исполнитель главной роли Кристина Варша.

Музыкальный облик спектаклю придал композитор Валдис Зилверис, художественное оформление создала сценограф и художник кукол Анита Знутиня-Шеве, тексты песен - Владимир Новиков. Кукольная сказка с элементами мюзикла предназначена семьям с детьми с 3-летнего возраста.

Билеты на этот и другие спектакли Латвийского театра кукол можно приобрести в кассе театра и во всех торговых местах сети Biļešu paradīze. Больше информации найдете на www.lelluteatris.lv.

С 3 октября Латвийский театр кукол начинает показ спектаклей на новой сценической площадке - в Каминном зале Рижского Латышского общества, в него переместится часть спектаклей, которые до этого проходили в Малом зале театра. Основываясь на заключении о техническом состоянии здания, Малый зал Театра кукол в настоящее время закрыт для зрителей и заново откроется после реконструкции в конце 2022 года.