Несмотря на пандемию, которая привела к приостановке нескольких кинопроектов, в Тукумском районе, в киногородке Cinevilla, в этом месяце работы идут особенно жарко. Вот уже несколько недель идет работа над трехсерийным эстонским фильмом о кровавых событиях в средневековом Таллинне. Мы отправились посмотреть, как выглядела эстонская столица в далеком пятнадцатом веке. Нам удалось узнать, что режиссер фильма Эльмо ​​Нюганен (Elmo Nüganeni) и исполнитель главной роли Мяртен Метсавийр (Märten Metsaviir) (детектив-аптекарь Мельхиор) думают о съемках в Латвии.

Главный герой аптекарь Мельхиор также известен латвийской публике. В основе его персонажа лежат книги эстонского писателя-детектива Индрека Харгла (1970), которые также были изданы на латышском языке. Автор создал образ аптекаря Мельхиора - любопытного, ушлого, находчивого торговца лекарствами, который в особо важные моменты приходит на помощь наемному городскому судебному приставу. В древнем Таллинне, который так успешно воссоздан в киногородке Cinevilla, живут монахи и служивые, ювелиры и ремесленники, богатые торговцы и беззаконные нищие, а городской совет нанимает различных чиновников. Молодежь в старом Таллинне строят планы на будущее, оформляют документы, в целом жизнь спокойная, неспешная и приятная. Но внезапно происходит кровавое убийство.

Галерея: Съемки картины "Аптекарь Мельхиор" в киногородке Cinevilla

Общий бюджет кинотрилогии - шесть миллионов евро. Часть бюджета покрывает Rīgas Filmu fonds, который выделил около полумиллиона евро партнеру эстонской киностудии Taska Film в Латвии - Film Angels Studio. Всего в Латвии планируется потратить 2,5 миллиона евро из общего бюджета фильма. Все расходы, связанные с латвийской инфраструктурой, транспортом, арендой помещений и оборудования, гостиницами, коммунальными услугами, строительством и охраной, а также художественными и административными работами, считаются приемлемыми в рамках тендера.

Фильм снимается в киногородке Cinevilla, адаптированном под фильм. Хотя большая часть съемочной атрибутики была привезена сюда из Эстонии, декорации создавались с привлечением профессионалов из Латвии. Среди них главный художник по костюмам: Кристине Юрьяне, а также актеры Гатис Гага, Анрис Кейшс и Юрис Стренга.

Главный продюсер фильма Кристиан Таска подчеркивает, что Латвия была выбрана в качестве партнера по сотрудничеству и местом для съемок фильма после успешного проекта с латвийским продюсером Янисом Калейсом, который также является сопродюсером этого фильма. Еще потому, что Cinevilla смогла предложить инфраструктуру, главным преимуществом которой является старинная булыжная мостовая - такой нет ни в Риге, ни в Таллинне.

"Я думаю, что мы, Эстония и Латвия, находимся рядом, но иногда мы забываем, что мы настолько рядом. На протяжении всей нашей истории, как общей, так и разной, мы шли довольно параллельно - у нас очень похожая история", - отметил в интервью TVNET кинорежиссер Эльмо ​​Нюганен, у которого уже есть несколько исторических художественных фильмов. "И то, что мы сейчас здесь снимаем, это здорово. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с ними, я думаю, что прискорбно, что мы такие редко ... будто, кажется, что мы живем в одном доме, но мы так мало знаем друг о друге ... мы на самом деле ближе, чем думаем".

Эльмо ​​Нюганен (Elmo Nüganeni) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Режиссер лишь частично соглашается с предположением, что аптекарь Мельхиор мог бы быть эстонским ответом знаменитому сыщику Шерлоку Холмсу.

"Да, может быть, не совсем эстонская версия [Шерлока Холмса], а средневековая - в ней есть понятие ганзейского города.

Для зрителя может быть наиболее интересным то, что в то время не было никакой криминалистики, не было понимания того, что мы теперь хорошо знаем - улик, следов, показаний, алиби и так далее - не было этого, поэтому я думаю, что зрителю будет интересно посмотреть и проследить, как могло бы проводиться расследование в то время.

Наш аптекарь - в чем его сила или почему он такой особенный? Ну, во-первых, как фармацевт и как врач он близок к пониманию концепции гуманизма, он логичен, он старается быть справедливым, и как аптекарь он знает различные яды и тому подобное, и с этой точки зрения он пытается раскрывать преступления".

Видео: Съемки картины "Аптекарь Мельхиор" в киногородке Cinevilla (сюжет на латышском языке)

Как большой поклонник истории, режиссер ссылается на созданный в Латвии исторический фильм "Стражи Риги" (Rīgas sargi).

"Кто бы еще снял такой фильм, как не сами латыши?", - спросил он. "Есть исторические события, о которых нация должна говорить. Так получилось, что не было фильмов о многих событиях в истории Эстонии, и кому приходилось их снимать. Было время - конец девяностых, начало тысячелетия - кому-то приходилось это делать. Если не мне, то кому-то другому, но если говорить лично обо мне, то меня просто интересует история".

События, отображенные в книге и фильме, достаточно кровавые, и на вопрос, сколько литров искусственной крови было приготовлено для съемок, режиссер ответил, что не знает определенного количество литров, но их было много, потому что в средние века все происходило без белых перчаток.

исполнитель главной роли Мяртен Метсавийр (Märten Metsaviir) (детектив-аптекарь Мельхиор) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Автор книг Индрек Харгл также принимает активное участие в создании фильма.

"Я думаю, что автор счастлив, потому что, когда он написал первые книги, которые сразу же стали бестселлерами в Эстонии, к нему обратились продюсеры и приобрели права на его фильм, но в течение десяти лет они были у других продюсеров, которые пытались снять фильм и сериал с коллегами из других стран Европы", - поясняет Нюганен. "Но прошло десять лет, а ничего не произошло. И благодаря тому или другому наш продюсер Кристиан Таска нашел идею и начал работать над ней. Писатель также работал с нами, когда мы разрабатывали первые версии сценария, то есть была написана первая версия сценария. Он ее написал сам, а только потом были задействованы другие сценаристы, в том числе продюсер и я, потому что одно дело беллетристика, литература, а совсем другое - кинематография, кино. Важно перенести это на другой язык - язык кино. Очень надеюсь, что он понравится и автору, и зрителю".

Индрек Харгл ФОТО: publicitātes

Если из-за пандемии коронавируса Covid-19 не возникнут новые препятствия, работа над фильмом будет продолжаться в этом году, а премьера первой части трилогии запланирована на осень 2021 года.