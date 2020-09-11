Сб, 12.09.2020
Будем честны, было бы очень сложно убедить общественность Латвии в том, что нам нужно увеличить предельные показатели до 50, если у нас самих сейчас он составляет 4,3 на 100 000 человек населения. Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич

8 звезд, которые стали отцами в зрелом возрасте

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Брюс Уиллис

ФОТО: https://www.instagram.com/success__affirmations//alecbaldwininsta/коллаж RUS TVNET

Любви все возрасты покорны, а как насчет появления детей? Стать папой, когда тебе "далеко за..." - многих знаменитых мужчин это не испугало, они не только счастливы в браке, но и наслаждаются мгновениями отцовства. Как они признаются сами, маленькие дети их самих заставляют чувствовать себя моложе. В преддверии Дня отца RUS TVNET решил рассказать о восьми звездах, которые стали родителями в зрелом возрасте.

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Брюс Уиллис

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