8 звезд, которые стали отцами в зрелом возрасте

Любви все возрасты покорны, а как насчет появления детей? Стать папой, когда тебе "далеко за..." - многих знаменитых мужчин это не испугало, они не только счастливы в браке, но и наслаждаются мгновениями отцовства. Как они признаются сами, маленькие дети их самих заставляют чувствовать себя моложе. В преддверии Дня отца RUS TVNET решил рассказать о восьми звездах, которые стали родителями в зрелом возрасте.