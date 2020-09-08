Фракцию "Нового Единства" в Рижской думе возглавит Шадурскис

Заместителем руководителя фракции станет Рита Нашениеце.

Как сообщалось, от "Нового Единства" в Рижскую думу прошли десять депутатов - Кирсис, Шадурскис, Нашениеце, Интс Кюзис, Инесе Андерсоне, Олаф Пулкс, Дзинтра Гека-Васка, Лаурис Эренпрейс, Угис Ротбергс и Каспар Шпунде.

После того, как четыре политические силы - объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия, список национального объединения VL-TB/LNNK и Латвийского объединения регионов, а также объединение партий "Новое Единство" - достигли договоренности о формировании коалиции и распределении сфер ответственности в Рижской думе, было принято решение, что Кирсис займет одну из должностей вице-мэров.

В свою очередь Пулкс будет выдвинут на пост председателя комитета сообщения и транспорта, а Андерсоне - на пост руководителя комитета развития города.