Ср, 9.09.2020
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Мартиньш Стакис, кандидат в мэры Риги

Apple назвала дату презентации новых продуктов

iPhone.

ФОТО: EDGAR SU/REUTERS

Компания Apple объявила дату большой осенней презентации - она состоится уже во вторник, 15 сентября, сообщает официальный сайт компании.

Несмотря на то, что Apple не назвала список продуктов, которые представят на этом мероприятии, скорее всего, на нем будут представлены четыре новых iPhone 12 и другие продукты компании, пишет РБК.

Ранее Apple планировала презентацию новых смартфонов на июль, но затем мероприятие было перенесено. Несмотря на то, что теперь презентация запланирована на 15 сентября, новые модели, скорее всего, появятся в октябре.

Напомним, ранее новую линейку смартфонов представила компания Samsung.

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