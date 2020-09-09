Ср, 9.09.2020
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"Я ни мужчина, ни женщина". Дапкунайте рассказала о своей новой роли

Ингеборга Дапкунайте в спектакле "Разбитый кувшин"

ФОТО: скриншот видео

8 сентября актриса Ингеборга Дапкунайте появилась в передаче "Вечерний Ургант", где рассказала о своей новой роли в театре.

Актриса рассказала ведущему передачи Ивану Урганту, что похудела, потому что очень волнуется перед премьерой.

Сейчас Ингеборга готовится к премьере спектакля "Разбитый кувшин" в московском "Театре Наций". Это пьеса девятнадцатого века драматурга Генриха фон Клейста, в постановке Тимофея Кулябина.

Ингеборга также немного поделилась о том, каким будет спектакль.

"Это, действительно, очень смешно. У каждого актера в спектакле есть очень смешные моменты, так что во время репетиций я буквально лезла под стол от смеха! А моя роль - единственная не смешная."

На вопрос Урганта о том, почему персонажа Ингеборги зовут инспектор Вальтер, она ответила:

"Женя Миронов с коллегой решили, что я буду играть Вальтера. Это ни мужчина, ни женщина, у этого персонажа пол не определен. Я только недавно поняла, зачем это нужно. Мой герой - это справедливость. Суд должен быть справедливым, он должен установить истину. А внешность на суде - не самое главное".

Еще во время всего выпуска Ингеборга вязала крючком. Она призналась, что занимается этим с 4 лет.

"Когда мы три месяца играли спектакль в Америке, я каждому из актеров связала по шапке!", - рассказала актриса.

Видео: "Вечерний Ургант". 1339 выпуск от 08.09.2020

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