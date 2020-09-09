"Сам сериалы почти не смотрю, засыпаю". Богомолов рассказал, зачем их снимает

Прежде всего режиссер рассказал про свое отношение к сериалам и российскому кино:

"Я зашел на территорию сериалов, чтобы осваивать профессию. Но сам сериалы почти не смотрю - засыпаю сразу".

Когда у режиссера спросили: "Российское кино - это за**ись [отлично], как говорит Юрий Дудь, или нет?", он ответил так: "Юрий Дудь сам не за**ись. Что уж там про российское кино говорить… Феномен его падения в глубокую яму до сих пор не изучен. Наша киноиндустрия уничтожена. Надо с этим смириться, не рвать на себе волосы. Я думаю, что все придет в норму постепенно".

Про посыл своего фильма режиссер сказал так:

"Никакой морали в "Хорошем человеке" не будет. Я вообще про это не думаю. Я не считаю, что искусство - про идеи. Искусство - про способ разговора. И все".

В прессе сериал Богомолова уже успели назвать антифеминистским и не соответствующим духу времени. Богомолов прокомментировал это так:

"Считаю ли я, что в обличии женщины жить сложнее, чем в обличии мужчины? Нет, не считаю. Мужчиной быть не менее сложно. Мужчина может нести в себе больше нежности, больше тонкости, сложности, страха, которые его же мужской культурой не позволяются, и то этого страдать. Уверены ли вы, что такое распределение создано только мужчинами, а не обоими полами?

Если бы феминизм говорил о том, что жертвой является любой человек - мужчина или женщина, что эта культура - заговор силы против слабости, было бы прекрасно. Тогда феминизм не был бы обречен. А так он постепенно выдохнется. Небольшой осадок останется, а глобально это все выдохнется, и цивилизация будет медленно продолжать развиваться. Медленно."

Помимо этого, Богомолов сделал интересное предсказание о том, что может ждать мировую политику и культуру в будущем:

"Либеральное движение выдохлось, и не только в России. У нее нет пассионарных последователей. Я считаю, что нас ждет большой правый поворот, большая новая фашизация, и не только в рамках России. Я не считаю, что это плохо, потому что сегодня это не связано с национализмом, с насилием даже не связано. Связан этот поворот с ощущением, куда идет цивилизация, что есть хорошо, что есть плохо".

Не обошлось без вечного разговора о различии русского и западного менталитетов:

"Я москвич. Я плоть от плоти этого пространства. Я никогда не скажу: "Я хочу как в Париже". Я хочу как в Париже, но я сам при этом хочу переходить дорогу не только на зеленый свет - я буду ее перебегать в неположенных местах. И я, наверное, буду пытаться какими-то обходными путями добиваться получения каких-то документов, целей и всего прочего. Я не буду соблюдать политкорректность - я буду говорить то, что я думаю".

Кадр из фильма "Хороший человек" ФОТО: Скриншот из фильма

Помимо прочего, Богомолов рассказал о наиболее интересных ему современниках:

"Пряжко, Вуди Аллен. Мне дико интересно, является ли его примитивизм сознательным поиском формы".

В конце интервью режиссеру был задан культовый уже вопрос "Оказавшись перед Владимиром Путиным, что вы ему скажете?".

"У меня много есть, что ему сказать. Это не будет связано ни с обвинением, ни с вопросами, ни с осуждением, ни с попыткой понять. Это будет связано с зоной… болельщицкой. Вот так я вам скажу".