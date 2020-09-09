Для сотрудничества коалиции и оппозиции в Рижской думе может быть создан совет фракций

В совет могут войти руководители всех фракций, чтобы обсуждать различные вопросы и договариваться о повестке дня думы.

Стакис решил также восстановить принцип, который существовал в Рижской думе до "Согласия" - избрание депутатов в комитеты от партий пропорционально количеству мандатов. Это предложение одобрительно оценили представители партии "Честь служить Риге" (ЧСР), а Русский союз Латвии (РСЛ) отнесся к идее сдержанно.

Как заявил после встречи представитель РСЛ Мирослав Митрофанов, он положительно оценивает заявление Стакиса о том, что оппозиция и коалиция должны сотрудничать, но осторожно относится к предложению избирать заместителями председателей комитетов представителей оппозиции. "Это значит, что мы тоже будем нести ответственность за решения, которые принимает правящая коалиция", - сказал Митрофанов. Он также выразил желание до выборов мэра ознакомиться с предложениями правящих партий.

Руководитель фракции ЧСР Юрис Радзевич сказал, что партия готова сотрудничать, но на ясных условиях. Другой представитель ЧСР Олег Буров заявил, что ЧСР не намерена создавать блок с "Согласием", чтобы мешать работе Рижской думы.

Представители "Согласия" от встречи со Стакисом отказались.