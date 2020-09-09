Фракцию Русского союза в Латвии возглавит Митрофанов

Он сообщил агентству LETA, что к такому решению пришло правление партии, а на должность заместителя председателя фракции выдвинут Яков Плинер.

Митрофанов сообщил, что правление РСЛ еще примет решение о том, будет ли партия претендовать на должности заместителей председателей комитетов Рижской думы, а также о том, в каких комитетах РСЛ хотела бы работать.

Как сообщалось, для сотрудничества коалиции и оппозиции в Рижской думе может быть создан совет фракций. Об этом заявил кандидат на должность мэра Риги Мартиньш Стакис ("Для развития/За!"/"Прогрессивные").

В совет могут войти руководители всех фракций, чтобы обсуждать различные вопросы и договариваться о повестке дня думы.

Стакис решил также восстановить принцип, который существовал в Рижской думе до "Согласия" - избрание депутатов в комитеты от партий пропорционально количеству мандатов. Это предложение одобрительно оценили представители партии "Честь служить Риге" (ЧСР), а РСЛ отнесся к идее сдержанно.

Как заявил после встречи Митрофанов, он положительно оценивает заявление Стакиса о том, что оппозиция и коалиция должны сотрудничать, но осторожно относится к предложению избирать заместителями председателей комитетов представителей оппозиции. "Это значит, что мы тоже будем нести ответственность за решения, которые принимает правящая коалиция", - сказал Митрофанов. Он также выразил желание до выборов мэра ознакомиться с предложениями правящих партий.