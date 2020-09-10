Шагнуть от церковного хора до метал-группы, пережить скандал с песней про Ушакова и стать звездой

Стоит сказать, что девушек, которые владеют приемами экстрим-вокала у нас в стране не много. На ум приходят лишь солистки групп Eschatos и Māra, но о них мы еще поговорим в будущем. На этой неделе в рубрике Made in LV RUS TVNET рассказывает о Елизавете Жовнерчук. Она совершенно уникальное явление на сцене латвийской альтернативной музыки.

Елизавета Жовнерчук ФОТО: пресс-фото/ личный архив Елизавета Жовнерчук

Елизавета Жовнерчук - 26 лет, солистка прогрессивной метал-группы Morphide. Родилась в Латвии, но проживает и работает в Дании. За 9 лет на музыкальной альтернативной сцене Лиза выступала на более 30 концертах, объездила 10 городов, выпустила 11 сиглов, 4 клипа и 60 кавер-версий.

- Как долго ты уже занимаешься музыкой?

- Музыкой я занимаюсь с восьми лет. Сначала брала уроки фортепиано, спустя год добавились занятия вокалом. Потом был и русский народный оркестр, и ансамбль средневековой музыки, и даже церковный хор, работу в котором я совмещала с выступлениями со своей метал-группой.

Отпела службу, сняла юбку в пол, под которой рваные джинсы, и побежала на свой концерт.

Елизавета Жовнерчук ФОТО: пресс-фото/ личный архив Елизавета Жовнерчук

- Когда ты впервые поняла, что это то, чем ты хочешь заниматься всегда?

- Наверное, когда у меня появилось свое рабочее место. Раньше мне нужно было с полной сумкой техники полчаса добираться до студии, тратить время на расстановку аппаратуры и на настройку. Иногда по приезду на студию у меня что-то не получалось, и это очень демотивировало. Вроде бы и потратила три часа на дорогу и запись, а по факту осталась ни с чем. Поэтому, когда в моей квартире появился изорум ["IzoRoom - вокально-акустическая кабина" - прим. редактора], это сильно облегчило мне жизнь. В какой-то момент я поняла, что каждую свободную минуту я трачу провожу именно там. Есть лишнее время? Пойду распоюсь, запишу какой-нибудь кавер, поделаю упражнения. Это стало настолько привычным и естественным, что я начала петь каждый день. Так что сейчас это уже практически необходимость.

Елизавета Жовнерчук ФОТО: пресс-фото/ личный архив Елизавета Жовнерчук

- Твоя основная профессия связана с музыкой?

- Увы, нет.

Музыка - это крайне дорогое удовольствие, которое требует серьезных финансовых вложений.

Одной только аппаратуры у нас куплено на 6 тысяч евро, и это я не говорю еще о стоимости клипов или сведении песен. Конечно, у меня есть заработок от музыки. Меня также нанимают в качестве сессионного вокалиста на запись отдельных треков, но эти деньги вкладываются обратно в развитие нашего проекта.

Елизавета Жовнерчук ФОТО: пресс-фото/ личный архив Елизавета Жовнерчук

- Получала ли ты какое-то специальное образование? У кого училась? Были ли какие-то мастер-классы?

- Я счастливый человек, меня насильно ни в какие музыкальные школы не отправляли.

Тем не менее, я сменила по меньшей мере пять вокальных педагогов, некоторые из которых были приверженцами разных вокальных школ. Это и академический вокал, и эстрадный вокал и в последнее время преимущественно экстрим-вокал.

Самым известным моим вокальным педагогом был Дэниел Томпкинс, вокалист группы TesseracT. Сейчас он больше один на один не преподает, так что мои занятия у него являются эксклюзивом. Я вообще в основном черпаю информацию только у действующих музыкантов, чьи работы мне очень нравятся. Например, скоро будет трехдневный онлайн семинар от группы Spiritbox, которая на данный момент является моим абсолютным фаворитом. Разумеется, я купила билет. Известные музыканты больше не являются недостижимыми звездами, как это было еще лет двадцать назад.

Сейчас интернет позволяет связываться, получать обратную связь и даже сотрудничать с очень популярными и опытными людьми, и я в свою очередь этой возможностью активно пользуюсь.

Елизавета Жовнерчук ФОТО: пресс-фото/ личный архив Елизавета Жовнерчук

- Как называется группа, в которой ты сейчас поешь?

- Morphide.

- Как ты думаешь, почему в Латвии практически нет вокалисток, владеющих экстрим-вокалом?

- Экстремальный вокал не зря так называется. При неправильной технике его использование наносит серьезный ущерб голосу.

Правильная же техника требует определенных знаний, навыков и практики, которые обычно достигаются с опытным вокальным педагогом.

На данный момент в Латвии, к сожалению, нет ни одного педагога по экстремальному вокалу. Я знаю многих девушек, которые хотели бы научиться экстремальным техникам вокала, но отсутствие правильного человека, а так же риски при самостоятельных попытках вместо тонкого, приятного тембра получить грубый, сиплый голос, у многих отбивает желание.

Елизавета Жовнерчук ФОТО: пресс-фото/ личный архив Елизавета Жовнерчук

- А как ты определилась с музыкальным жанром?

- Когда мы создавали группу вместе с гитаристом, мы сразу договорились, что это не будет коммерческий проект. Следовать модным тенденциям или трендам, которые противоречат нашему вкусу, мы не хотели. Поэтому жанр мы выбирали опираясь исключительно на свои музыкальные предпочтения.

Если мы на каком-то этапе понимаем, что нашу песню мы бы сами не слушали, мы прекращаем над ней работать. Все-таки музыка для нас - это способ самореализации, а не бизнес.

Елизавета Жовнерчук ФОТО: пресс-фото/ личный архив Елизавета Жовнерчук

- Какие проекты у тебя были до этого?

- Свой путь в качестве вокалистки я начала в местной группе Snave, которая, не представляя из себя ничего особенного, но все-таки навела меня на мысль, что петь в группе, выступать на сцене и сочинять песни - здорово. После переезда в Данию мы все с тем же гитаристом создали кавер-проект Awigo Knows, за все время существования которого было записано более 50 треков. Записывали в основном акустические каверы на рок и метал-песни. На них мы и тренировались сочинять, записывать и сводить музыку.

Елизавета Жовнерчук ФОТО: пресс-фото/ личный архив Елизавета Жовнерчук

- Что это была за история с песней про Ушакова?

- Это как раз был один наших каверов. В то время нам очень нравилась группа Ylvis, которая делает крутую музыку с невероятно смешным текстом. Одна из их песен была написана про норвежского политика Jan Egeland, и, так получилось, что имя Jan Egeland можно совершенно безболезненно для ритма и даже смысла песни заменить на Нила Ушакова. Когда мы это поняли, мы посмеялись, пару раз спели припев уже с Нилом в главной роли, потом начали в шутку немного менять слова, и тут нас осенило. А почему бы не сделать кавер на Ylvis, но уже не про норвежского политика, а про нашего?

Быстро все записали, отсняли и выложили, а наша подруга отправила это видео кому-то из "Согласия". И вот, на следующее утро мы просыпаемся, а наш кавер висит на личной странице Нила Ушакова и в трендах латвийского YouTube.

Ох, и посмеялись мы тогда с комментариев, судя по которым у меня должна была как минимум появиться вилла где-нибудь на побережье, на деньги налогоплательщиков, разумеется. Эх. (смеется)

Видео: Awigo Knows - Nil Ushakov (Ylvis - Jan Egeland cover)

- Ты сейчас живешь не в Латвии, но делаешь совместные записи и клипы с местными музыкантами. Проживание в другой стране не мешает?

- На самом деле, так даже удобнее. Я начинаю работать над песней тогда, когда мне комфортно, и работаю столько, сколько нужно, хоть до часу ночи. Меня не ограничивает ни чужой график, ни необходимость бронировать студию для совместной репетиции. А наличие студии прямо в квартире помогает мне быстро делать качественные записи и скидывать идеи и наработки в режиме онлайн, параллельно общаясь с музыкантами и получая обратную связь.

Видео: Morphide - Queen of Blame

- Как ты думаешь, кроме пандемии, какие еще проблемы есть на местной альтернативной музыкальной сцене?

- Пожалуй, разрозненность. Альтернативная музыка сейчас не так популярна, как раньше, и складывается впечатление, что за каждого слушателя группе нужно бороться. Поэтому любой другой коллектив воспринимается как конкурент, отнимающий аудиторию. Но ведь слушатель - это не машина, которая принадлежит одному человеку.

Люди могут слушать огромное количество разной музыки, и появление нового коллектива на музыкальной сцене не значит, что слушателю резко разонравятся все группы, которые он до этого слушал. Ну, и отсутствие амбиций и веры в свои силы.

Сколько в Латвии проектов, которые выпустили один альбом и разочаровались в себе и в полученном результате! Я очень хотела бы, чтобы они продолжали творить, писать музыку и реализовывать свой потенциал при поддержке своих коллег.

- Спасибо за разговор. До встречи на концерте, когда они возобновятся.

Галерея: Елизавета Жовнерчук (Morphide)

Видео: Morphide - Mayhem