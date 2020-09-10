"Мотоцикл ехал сам аж до перекрестка". Что еще стало известно о трагическом ДТП у Южного моста

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"Мы заняли левую полосу, ехали, неожиданно вклинивается машина, джип. Было столкновение, дальше меня выбросило и все как в тумане, летела далеко, поднялась. Когда подняла голову, мотоцикл ехал сам аж до перекрестка. Я встала, зову Дениса, мужа. Подбегаю, говорю: Денис, вставай", - в программе "Сегодня вечером" рассказала жена погибшего Наталья.

После аварии Наталью увезли в больницу - у нее диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

По словам Натальи, сбивший их автомобиль скрылся с места происшествия. Это был джип серого цвета.

К поиску автомобиля активно подключилась полиция.

Aicinām atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam Rīgā, Slāvu ielā! Šī gada 6. septembrī pulksten 19.36... Опубликовано Valsts policija meklē Вторник, 8 сентября 2020 г.

По словам начальника Дорожной полиции Рижского региона Госполиции Хельмута Сташко, за эту неделю сотрудники полиции получили множество свидетельских показаний.

"Мы призываем всех показания передавать по номеру 110", - добавил он.

В сюжете отметили, что только в этом году Денис стал уже третьим мотоциклистом, погибшим на дорогах Латвии.

Видео: Сюжет LTV7 "Погиб мотоциклист, близкие ищут очевидцев"