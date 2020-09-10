Чт, 10.09.2020
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Владимир Познер о Навальном

"Мотоцикл ехал сам аж до перекрестка". Что еще стало известно о трагическом ДТП у Южного моста

ФОТО: facebook.com/zenja.velicko

Как ранее сообщал RUS TVNET со ссылкой на Degpunktā, в минувшее воскресенье у Южного моста в Риге произошла авария, в которой при невыясненных обстоятельствах погиб водитель мотоцикла Honda GL 1500. Его пассажирка уцелела. Журналисту LTV7 Евгении Копыловой удалось пообщаться с ней.

ФОТО: Кадр из видео

"Мы заняли левую полосу, ехали, неожиданно вклинивается машина, джип. Было столкновение, дальше меня выбросило и все как в тумане, летела далеко, поднялась. Когда подняла голову, мотоцикл ехал сам аж до перекрестка. Я встала, зову Дениса, мужа. Подбегаю, говорю: Денис, вставай", - в программе "Сегодня вечером" рассказала жена погибшего Наталья.

После аварии Наталью увезли в больницу - у нее диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. 

По словам Натальи, сбивший их автомобиль скрылся с места происшествия. Это был джип серого цвета.

К поиску автомобиля активно подключилась полиция. 

Aicinām atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam Rīgā, Slāvu ielā! Šī gada 6. septembrī pulksten 19.36...

Опубликовано Valsts policija meklē Вторник, 8 сентября 2020 г.

По словам начальника Дорожной полиции Рижского региона Госполиции Хельмута Сташко, за эту неделю сотрудники полиции получили множество свидетельских показаний.

"Мы призываем всех показания передавать по номеру 110", - добавил он.

В сюжете отметили, что только в этом году Денис стал уже третьим мотоциклистом, погибшим на дорогах Латвии.

Видео: Сюжет LTV7 "Погиб мотоциклист, близкие ищут очевидцев"

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