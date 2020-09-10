Вывезут "живой или по частям": Колесникова обратилась в СК по факту похищения и угроз

По словам Казак, член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова является подозреваемой по делу о попытке захвата власти.

Казак также добавила, что после задержания на теле Колесниковой есть ушибы, у нее "побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали". Помимо этого, в изоляторе Колесниковой оказывали медицинскую помощь из-за проблем с давлением и сердцем.

Позднее стало известно, что Колесникова обратилась в Следственный комитет Беларуси по факту похищения и угроз. Заявление передала ее адвокат, сообщает TUT.by.

Издание приводит цитаты из заявления Колесниковой:

"Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет".

"Мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п. п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь".

"После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 08.09.2020 г.".

Напомним, из семи членов президиума КС белорусской оппозиции шестеро были или задержаны, или вывезены из страны, или покинули ее под давлением.

В понедельник, 7 сентября, Мария Колесникова была похищена в Минске. На следующий день ее задержали на границе Украины. Она была вынуждена порвать свой паспорт, чтобы не покидать страну, и какое-то время ее местонахождение было неизвестно.

9 сентября стало известно, что Колесникова находится под арестом в минском СИЗО № 1 и проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти.

Ей грозит до пяти лет тюрьмы.