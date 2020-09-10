Выборы в Рижскую думу: проблемы с конвертами были еще на одном участке

Член правления партии "Новое Согласие" Янис Кузин попросил суд признать это новым фактом, в связи с которым он решил изменить свой иск, включив в него информацию о возможных нарушениях также на 74-м избирательном участке. Суд удовлетворил это ходатайство.

Из сказанного Кузиным на судебном заседании следует, что на 74-м избирательном участке, который находился в Центре художественного творчества на ул. Андрея Сахарова, 35, в день выборов части избирателей были выданы бюллетени с печатями предварительного голосования. Таких бюллетеней было 34.

Как пояснил агентству LETA председатель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс, на этом избирательном участке около 30 бюллетеней были признаны недействительными.

Он допустил, что на участке возникли проблемы с печатями, но точно, почему эти бюллетени были признаны недействительными, можно установить, вскрыв ящик, в котором они хранятся. Для этого необходимо решение о пересчете голосов или специальное распоряжение.

Как агентству LETA сообщила представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова, на 74-м участке в день выборов 29 августа в урне для бюллетеней были обнаружены 34 конверта с печатями предварительного голосования, которые были признаны недействительными.

Как пояснили члены комиссии избирательного участка, они в начале голосования 29 августа начали выдавать избирателям эти конверты, а затем обнаружили, что на них стоит штамп другого дня. В соответствии с инструкциям ЦИК такие конверты считаются недействительными.

Ранее ЦИК приняла решение отклонить все поданные партиями жалобы, касающиеся результатов внеочередных выборов в Рижскую думу, и не отменять результаты выборов как на отдельных участках, где были зафиксированы нарушения, так и в столице в целом.

С заявлениями в ЦИК, оспаривая результаты выборов, обратились четыре партии - "Новое Согласие", "Согласие", Русский союз Латвии и "Альтернатива".

В заявлениях указывалось, что на 97-м и 144-м избирательных участках было обнаружено более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными. Также некоторые избиратели, подавшие заявки на голосование по месту жительства, не смогли принять участие в выборах, поскольку к ним не пришли представители избирательной комиссии.

Иск партии "Новое Согласие" сегодня рассматривает Административный окружной суд.