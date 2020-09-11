"Мулан" - ремейк классического диснеевского мультфильма. Переиграл ли он оригинал?

В латвийском прокате - игровой ремейк классического диснеевского мультфильма "Мулан" об отважной китайской девушке, которая, притворившись юношей, поехала на войну с захватчиками вместо больного отца. Каким вышла переделка любимого всеми мультсериала - читайте в рецензии RUS TVNET.
Былинная история о храброй воительнице, так или иначе скрывающей свою половую принадлежность, по-своему универсальна - на ум моментально приходит не только французская Жанна д’Арк, но и советские, уже куда более жизнерадостные сюжеты вроде "Гусарской баллады" или "Обыкновенного чуда". Наверняка подобные истории без труда находятся и в других культурах.
Новая диснеевская "Мулан" (в постановщики блокбастера была приглашена новозеландка Ники Каро, уже успевшая не только поработать с Диснеем, но и сделать несколько истинно эмансипационных картин) с самого начала норовит оборвать связь с историческим культурным багажом, в первых же звучащих с экрана словах признавая, что
отрекается от оригинального сюжета
- китайской народной баллады о смелой воительнице Хуа Мулань (впервые этот знаковый текст был записан еще в VI веке). И с одной стороны, от оригинального сюжета в блокбастере действительно остались рожки да ножки (то же было сотворено и в мультфильме), с другой - эта цитата будто бы призвана убедить зрителя в якобы авторской смелости диснеевских продюсеров (вот уж кого в отважном художественном безрассудстве точно не заподозришь).
Новая "Мулан" ни на секунду не выбивается из политкорректного ряда диснеевских мульт- и художественных фильмов, в отличие, кстати, от анимационного прародителя, вышедшего в пору, когда делать главным героем мультфильма девушку/женщину еще действительно было чем-то смелым.
На этот же раз, послушно следуя течению сегодняшней "правильности", авторы ремейка даже вводят в повествование полноценного второстепенного персонажа - злодейку Сань Лан, дабы показать отличный от истории Мулан трагический исход патриархального мизогинизма. Двух девушек символично "сопровождают" хранители из рода пернатых - сказочный феникс у Мулан и грозный сокол-сапсан у Сань Лан.
Внешне фильм умело мимикрирует под историческую восточную кинопродукцию - с тем же буйством красок с преобладанием красного, голубого и золотого, завораживающими костюмами, декорациями и пейзажами и вообще - намеренной визуальной эстетизацией всего происходящего на экране. Отметим, что ни оператор, ни художники не являются уроженцами Китая.
Помимо внешнего лоска, "Мулан" напоминает восточную кинотрадицию еще и своими боевыми сценами -
кунг-фу и драк на копьях и мечах в фильме хватает с лихвой, и многие из них действительно поставлены изобретательно и профессионально,
однако по ряду причин (часто - из-за неудачного монтажа) совершенно не впечатляют. Иногда же батальные пейзажи так и вовсе напоминают знаменитых "300 спартанцев" - вероятно, из-за обилия съемок на фоне зеленого экрана.
Вообще эта попытка объединить "суровую боевичность" фильма с его подростковым рейтингом выглядит как потуги продюсеров усидеть на двух стульях одновременно. Оригинальная "Мулан" не пыталась вылезти за рамки детского мультфильма, благодаря чему (вкупе с отличным сценарием, юмором, постановкой, музыкой и т. д.) и снискала у зрителей статус безусловной классики.
Сценарий ремейка же, хоть и остается по структуре чисто классическим, по сути оказывается до краев наполнен логическими несостыковками и слабо прописанными, не запоминающимися персонажами с зыбкой мотивацией.
Такая "неубедительность" происходящего могла бы сработать в скромном детском фильме, но уж никак не в амбициозном 200-миллионном супер-проекте от главного Колосса мировой киноиндустрии.
А главное ведь, что создатели не раз акцентировали отличие своей работы от анимационного оригинала - мол, и ориентироваться ремейк будет не на мультфильм, а на китайскую литературу, и от песен они отказались, и даже от полюбившегося всем мини-дракона Мушу.
К несчастью, остается загадкой, с какой целью нужно было идти на все сокращения, которые зрители ожидаемо восприняли в штыки (несмотря на положительную общемировую критику, зрительские рейтинги у фильма на Кинопоиске и IMDb не превышают 5,5 балла, на Rotten Tomatoes - 52%), если
новое прочтение не способно привнести в историю ничего, кроме художественной беззубости, моральной устарелости и раздражающей наивной серьезности.
Темы же, которые действительно могли вдохнуть в полуживую задумку огонек истинной, а не казенной актуальности, а именно - милитаризм и напыщенное великодержавие (мало кто на сценах в тренировочном лагере в "Мулан" не вспомнит легендарную "Цельнометаллическую оболочку" Кубрика), остаются в фильме исключительно в качестве экзотических смысловых декораций, никак не раскрываясь. Пацифизму и рефлексии насчет бренности войны в фильме места не оказалось.
В итоге "Мулан" производит впечатление очень поспешно запущенного в производство проекта - искусственного и ходульного, без малейшей возможности для живого творчества (извечная проблема Disney). Единственное, чем фильм может хоть как-то оставить след в индустрии, - потенциальная номинация на "Оскар" за лучшую песню на финальных титрах (извечный козырь Disney).
Только одним новая "Мулан" кажется хоть сколько-нибудь интересной в плане анализа - своей осязаемой связью с Китаем. Поднебесная давно стала для Голливуда (как и для всей мировой экономики) лакомым куском, с которого мировые блокбастеры нередко собирают существенную долю своей кассы.
Иронично, но именно связь с Китаем не просто подпортила авторам репутацию, но даже может навредить финансовому успеху картины: по сообщениям СМИ, пользователи соцсетей выяснили, что съемки "Мулан" на территории Китая проходили в том числе в провинции Синьцзян, где находятся печально известные "лагеря перевоспитания" для этнического меньшинства региона - мусульман-уйгуров. А еще раньше исполнительницу главной роли - китайскую актрису Лю Ифэй - обвинили в поддержке жестоких разгонов демонстрантов в Гонконге на акциях против китайских властей. Уже тогда в интернете появились первые призывы бойкотировать фильм.
Так бесстрашная Мулан пустилась на новую войну.
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