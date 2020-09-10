Новая коалиция Рижской думы достигла соглашения по договору о сотрудничестве

Как партнеры по коалиции сообщили журналистам после встречи, договоренность достигнута, и соглашение требует только редакционных уточнений.

Кандидат коалиции на пост мэра Риги Мартиньш Стакис ("Для развития/Зa!/"Прогрессивные") сообщил, что новая коалиция договорилась о девяти основных направлениях сотрудничества - хорошее управление, качественное образование без очередей в детские сады, качественное культурное предложение, улучшение мобильности и план обновления инфраструктуры, комфортная городская среда, амбициозные цели в вопросах защиты окружающей среды, новые предложения по жилищной политике, развитие социальной защиты, экономическое развитие и привлечение инвестиций.

Представитель "Нового Единства" Вилнис Кирсис подчеркнул, что наследие предыдущего созыва Рижской думы довольно печально, поэтому к работе нужно приступать максимально быстро.

Представитель Новой консервативной партии Линда Озола заявила, что то, как новая коалиция работала до сих пор, показывает, что успешный исход переговоров является вопросом политической воли. В этих переговорах о формировании коалиции каждый партнер был очень мотивирован, заключила она.

В свою очередь претендент на должность вице-мэра от национального объединения и Латвийского объединения регионов Эдвард Смилтенс заявил, что данное соглашение является подтверждением того, что коалиция прошла первую проверку на совместное сотрудничество. По его словам, переговоры прошли невероятно быстро и между партнерами практически нет существенных разногласий.

Политики планируют подписать соглашение после окончания судебного разбирательства по результатам выборов.

Как сообщалось, договоренности о формировании коалиции в Рижской думе после досрочных выборов достигли четыре политические силы - объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия, список национального объединения и Латвийского объединения регионов и объединение партий "Новое Единство".

У коалиции в Рижской думе будет 39 мандатов из 60.